Memoria xueta mal entendida

Cuando el Govern del PP, por boca de su portavoz en el Parlament, Sebastià Sagreras, pidió el pasado julio a la cámara recuperar la memoria histórica de los xuetes de Mallorca, sus contribuciones a la economía y la cultura, así como reconocer los siglos de marginación y discriminación que el colectivo sufrió en Mallorca, para vergüenza de toda la sociedad, me pareció una intención justa que podía contar con el consenso político y también social.

No creo que exista ningún ciudadano al que no le abochorne la persecución que sufrieron los descendientes de los judíos conversos en la isla. Y aún hoy persisten algunos de esos viejos prejuicios en el lenguaje y las relaciones sociales. Pero en esa intención política del PP también se advertía un peligro, que los conservadores quisieran, en realidad, armar su ley de memoria histórica sui generis, no tanto con una voluntad sincera de reparación histórica , sino para imponer valores y creencias ideológicas. Y, sobre todo, con la intención de dar la batalla cultural a una parte de la izquierda que construye el discurso hegemónico.

Dos actos de esta semana han confirmado esos peligros. La celebración en la biblioteca de Cort de una conferencia de un antropólogo sionista, con censura del comunicado de protesta de los bibliotecarios y manifestación propalestina en la plaza de Cort. Y el acto en memoria del Holocausto que tradicionalmente se celebraba en el Parlament, con la participación de todos los grupos parlamentarios, que el Govern se ha llevado al Consolat de la Mar, apropiándoselo. Y tomando inoportunamente y sin matices partido por Israel en el conflicto de Gaza. Añadiré solo que el mismo viernes, al acabar el acto del Consolat, el Tribunal de La Haya ordenó a Israel que evite un genocidio en la franja de Gaza.