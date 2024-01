La presidenta del Govern ha realizado este mediodía un discurso muy contundente en el acto de conmemoración del Holocausto junto a la Comunidad Judía de Baleares que se ha celebrado por primera vez en el Consolat de Mar. Marga Prohens ha asegurado que en las islas "seguimos escuchando discursos, actitudes y proclamas que demuestran que el odio contra los judíos sigue vivo como un virus que muta pero que no muere" y ha pedido "no olvidar" los hechos acontecidos el pasado 7 de octubre, en relación al ataque terrorista de Hamás: "Son unos hechos infames frente a los que no se puede ser equidistantes, reiteramos nuestra más absoluta condena. Esta maldad que tanto dolor ha causado no ha desaparecido".

El homenaje a las víctimas del Holocausto se hará en el Consolat Prohens ha afirmado que acto de hoy sirve como "rechazo y condena" contra todo acto de deshumanización: "El odio a los judíos debe ser combatido desde las instituciones, pero también desde la sociedad civil. Necesitamos historiadores y pensadores y filosofos que difundan la historia y el legado del pueblo judio y combatan con valentía estos discursos antisemitas cada vez más crecientes". La presidenta ha advertido que el Holocausto "puede volver a pasar" si no existe una "voluntad explícita" por parte de los ciudadanos de pararlo: "Sobre ellos se desencadenó la discriminación, la captura y el exterminio, una absoluta deshumanización del individuo que acabó en el mayor genocidio perpetrado en Europa". Todo ello con un recuerdo: "El odio contra los judíos viene de lejos, de una larga historia de persecución a lo largo de los siglos".