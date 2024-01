Más de un centenar de personas han asistido esta tarde a la manifestación convocada en la plaza de Cort para mostrar su rechazo a la conferencia que el antropólogo sionista Francisco Gil-White ofrecía a las siete en la biblioteca del ayuntamiento de Palma.

La protesta, organizada por Ciudadanos por Palestina, Mallorca por Palestina y Mallorca antifascista, las entidades convocantes, ha contado además con un representante del Institut d'Antropologia de les Illes y dos bibliotecarios de Cort. En un comunicado, las entidades convocantes defendían que "las bibliotecas no son sitio para discursos de odio, son un espacio de conocimiento, no una tribuna para fascistas que apoyan el genocidio. No puede permitirse que el sionista Gil- White emita su mensaje de odio desde una biblioteca municipal".

Durante la protesta, en la que se han podido ver representaciones de bebés envueltos en papel, en alusión a los más de 10.000 niños fallecidos durante la guerra, se han cantado proclamas como "el único terrorista, el estado sionista" o "desde el río hasta el mar, Palestina libertad", y también se ha reclamado más intervención por parte del Gobierno. Frente a las pancartas de protesta, ubicadas sobre las vallas que la Policía Local desplegada en la zona había colocado, se han colocado imágenes de civiles fallecidos durante el conflicto.

En la conferencia ofrecida por Gil-White, a la que ha asistido Fulgencio Coll, líder de Vox en el Ayuntamiento, el antropólogo ha hecho un repaso de la historia de la creación de las democracias modernas, desarrollando el papel que el estado israelí y el pueblo judío jugaron durante la evolución histórica de la política occidental.

En declaraciones a los medios, el ponente de la conferencia se ha mostrado sorprendido por la manifestación, de la que ya tenía conocimiento, y ha argumentado que él se dedica a "defender a la población árabe palestina". En cuanto a la protesta, ha manifestado que los asistentes "tienen una idea equivocada en cuanto a la libertad de Palestina", asegurando que "todo el que se oponga al esfuerzo del estado de Israel, no está a favor de los árabes palestinos".

Revuelo institucional

La charla proisraelí ha provocado que esta mañana el propio Consistorio se viese obligado a aclarar que la institución "ni organiza, ni patrocina estos actos, solo cede los espacios a las entidades que en tiempo y forma los soliciten". Su portavoz, Mercedes Celeste, ha expresado "respeto" por parte del Ayuntamiento hacia el evento.

Además, la incomodidad entre los bibliotecarios -dos de los cuales han acudido a la protesta- de Cort por albergar la charla ha provocado que esta mañana emitiesen un comunicado en contra de la charla, que posteriormente ha sido borrado de las redes tras las presiones recibidas por parte de Cort.

En relación a lo sucedido, Gil-White ha afirmado no conocer la disconformidad de los empleados del Consitorio.