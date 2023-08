El caso Federación de fútbol

Puesto que la Federación Española no se ha deshecho a tiempo de su presidente, Luis Rubiales, y el tiempo era el minuto 1 tras su claro abuso en vivo y en directo, el caso Rubiales se ha convertido en el caso Federación. Veo en su web que en la cúpula directiva (presidente, secretario general, nueve vicepresidentes) solo hay una mujer. No haría falta siquiera recurrir al argumento de las cuotas: en cualquier ente que se mueva en un ámbito competitivo el triunfo de una parte del ente promueve a posiciones dirigentes al sector que ha acreditado mayor capacidad. El fútbol femenino español ha ganado y no es lógico que en la cúpula de la Federación las mujeres pierdan por 10 a 1. Así que una vez que esa cúpula eche a Rubiales, evitando así el peor ejemplo, que es que después de lo sucedido no pase nada, deberían dimitir todos y trasladar algo a la cúpula los resultados sobre el césped.