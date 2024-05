Fallece Antoni Salas, socio de honor e historiador del Atlético Baleares

El Atlético Baleares vive días de tristeza tras conocer el fallecimiento de Antoni Salas Fuster, a los 86 años de edad, este jueves. Seguidor del conjunto blanquiazul, es el autor de dos libros sobre la historia del club y era socio de honor de la entidad, que en 2021 le rindió un emotivo homenaje en el Estadio Balear.

“Soy balearico y una persona muy nostálgica. Hace cuatro años el Atlético Baleares jugó la eliminatoria de ascenso a Segunda B en Guernika. Cuando estaba allí, me acordé de todas las vicisitudes por las que ha pasado el club, que incluso estuvo a punto desaparecer. Había muchos balearicos. Fue en aquel momento en el que me pregunté: ‘¿Cómo es posible con todo lo que hemos pasado que haya aún balearicos que vengan aquí?’ Tenía que exponerlo en un libro y su historia. Además, tengo la particularidad de tener buena memoria. Y me puse a trabajar”, explicaba en 2012, en una entrevista realizada por Jaume Vallès, sobre cómo surgió la idea de escribir su primer libro.

Entrevista a Antoni Salas Fuster: “Sabía que el club era un solar en cuanto a información” Entrevista a Antoni Salas Fuster: “Sabía que el club era un solar en cuanto a información”

En 2007 publicó ‘El Atlético Baleares. Una historia de supervivencia’ y cuatro años más tarde, en 2011, editó ‘El Atlético Baleares. La historia en imágenes’. “Su trabajo es un compendio de fechas, datos, anécdotas y situaciones singulares de personajes que han formado parte de la historia del club blanquiazul. Todo esto complementado con fotografías de gran valor que consiguió recopilar después de un exhaustivo trabajo, en colaboración con recuerdos aportados por parte de aficionados balearicos”, ha informado el club blanquiazul en el comunicado en el que informa de su fallecimiento.

Homenaje a Toni Salas Fuster en octubre de 2021 / CD ATB

“Para el ATB, la labor de Antoni Salas Fuster fue minuciosa y extensa, de una gran riqueza y valor fotográfico, ilustrativo y sentimental. Consiguió que, de generación en generación, se conozca la historia de nuestra entidad, especialmente desde la fusión de 1942. O lo que es lo mismo, que no se olvide”, añade la entidad, que recuerda que “Antoni Salas Fuster (Palma, 1938) dio los beneficios que obtuvo en su vertiente literaria a la Fundación del Atlético Baleares”.

Insignia de oro y brillantes del club

En el año 2007 fue condecorado con la insignia de oro y brillantes del Atlético Baleares, que en 2016 creó una ‘Comisión del 75 cumpleaños’, presidida por Antoni Salas Ferragut, y que contó, entre otros, con la gran aportación de Antoni Salas Fuster. El 10 de octubre de 2021, fue homenajeado en el Estadio Balear.

El funeral por Antoni Salas Fuster se oficiará este próximo lunes, a las 19:00 horas, en la iglesia de Sant Miquel de Palma.