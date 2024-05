El Consell Escolar de Baleares pide la retirada del plan de segregación lingüística

El Consell Escolar de les Illes Balears ha aprobado solicitar a la conselleria de Educación la retirada del Plan de Libre Elección de Lengua impulsado para el próximo curso. El máximo órgano consultivo sobre educación en las islas asegura que se trata de "una total segregación por razones de lengua, y la segregación escolar tiene efectos negativos sobre el rendimiento escolar y sobre la convivencia y la cohesión social".

Asimismo, el órgano representante de la comunidad educativa también lamenta que no haya sido informado de "un Plan Piloto con connotaciones tan importantes para el sistema educativo". Referenciando el artículo 35 del Estatut de Autonomia, reclaman que "deberían invertirse los recursos en compensar las desigualdades que se hacen evidentes en detrimento del uso y aprendizaje de la lengua catalana con tal de alcanzar la normalización lingüística".

El Consell defiende que el hecho de que los padres puedan elegir la lengua de enseñanza "pasa por delante de los derechos de los infantes", ya que estos deben terminar la educación primaria sabiendo manejar ambas lenguas. Esta responsabilidad, defienden, corresponde también a "equipos directivos y docentes", y aseguran que será "imposible" que los alumnos puedan manejar con soltura ambas lenguas "a causa de las condiciones sociolingüísticas de la mayoría de centros".

Tildan de "decisión política y partidista" el Plan del conseller Antoni Vera, contra quien cargan por "haber cedido a las demandas de sus socios contra la lengua catalana". Entienden que supondrá "una clara discriminación económica entre los centros que no se adhieran", ya que los que decidan no sumarse al plan de segregación no recibirán parte de los 60 millones que el Govern invertirá el curso que viene.

"Conflictos entre familias, entre los claustros, entre los equipos directivos", son algunas de las advertencias que el Consell lanza contra Educación, a quien avisa a la administración autonómica de que la aprobación del plan afectará a "la convivencia en los centros educativos".

Por último, llaman a la conselleria a activar políticas para fomentar el uso del catalán y su enseñanza y apoyar con recursos a los centros con proyectos lingüísticos, todo ello con el objetivo de "conseguir el mismo nivel de competencia lingüística en las dos lenguas oficiales".