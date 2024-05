Ureña reconoce que firmó el desistimiento del expediente de la trama Koldo sin ningún informe que lo avalara

El director general del IB-Salut, Javier Ureña, reconoce que firmó el desistimiento de la primera reclamación para recuperar 2,6 millones de euros de las mascarillas del caso Koldo sin contar con ningún informe que avalara la decisión y reconoce que el Govern balear no contestó a las alegaciones presentadas por Soluciones de Gestión SL, la empresa investigada por la Audiencia Nacional, sino que fueron contestadas "de manera sucinta" posteriormente "en la resolución de desistimiento".

Asimismo, confirma que firmó y asumió por completo la propuesta de reclamación iniciada por el anterior subdirector de Compras y Logística Antoni Mascaró por "una cuestión de continuidad administrativa y de confianza" respecto al anterior equipo directivo, aunque acusa a la izquierda de no proporcionarle toda la información sobre el expediente: "La situacion que nos encontramos en agosto era la de una herencia envenenada y además oculta porque hay multitud de factores que afectan a ese expediente como la investigacion de la UCO o el certificado de conformidad que no se nos proporciona, pero cuando conocemos la investigacion de la Audiencia Nacional entendemos que esa no es la mejor vía y abrimos otra para recuperar los 3,7 millones".

Ureña insiste en que, una vez analizado el expediente de reclamación, el IB-Salut detectó "vicios de nulidad por la imperfección del contrato, atendiendo a que parece que la empresa carece de objeto social, solvencia tecnica y solvencia financiera para asumir un contrato como el que se le adjudicó", por lo que Ureña decide "atacar la nulidad del contrato y se abre una revision de oficio".

El alto cargo del PP ha comparecido esta mañana en el Congreso de los Diputados ―la presidenta del Govern, Marga Prohens, lo hará esta tarde a las 18 horas― para ofrecer su versión sobre el caso, donde ha defendido que ha participado "activamente y de forma intensa" en la recuperación del dinero que corresponda, unas declaraciones que chocan con el auto de la Audiencia Nacional en el que el juez Ismael Moreno en el que apunta que "pocos días antes de la fecha límite se han dejado de observar comunicaciones que aborden este asunto, por lo que puede colegirse que podría haberse producido la caducidad de la reclamación y, por lo tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo ha surtido efecto". Además, asegura que no conoce "de absolutamente nada" a Jacobo Pombo, el militante del PP que el juez sitúa como posible interlocutor y la trama en Baleares: "Creo que jamás había oído su nombre".

Sobre esta cuestión, Ureña ha desmentido en varias ocasiones y de forma enérgica cualquier vinculación con la trama: "De manera segura, rotunda y muy tajante: no ha habido absolutamente ningún contacto de ningún miembro de la empresa con ningún alto cargo del Govern". Así, explica que todos los funcionarios presentaron declaraciones por escrito de las relaciones que han mantenido con la empresa, que "se limitan exclusivamente al trámite de audiencia".

En cuanto al trámite de audiencia, el director del IB-Salut reconoce que los representantes de la empresa acudieron a las dependencias del organismo público pero nadie dejó constancia porque la encargada del almacén "no recogió la identificación concreta" de qué miembros de la sociedad investigada iban a visitar las instalaciones.

En cuanto a la demanda penal en un juzgado de Palma por prevaricación, malversación y tráfico de influencia del PSOE, Ureña asegura que ex altos cargos socialistas le llamaron para mostrarle su apoyo: "Las palabras más suaves fueron estupefacción y vergüenza, por lo que sé la denuncia aún no ha sido ni admitida a trámite".