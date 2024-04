El Consell abre un expediente a Porsell por no tener toda la documentación para explotar el agroturismo

"Hasta ahora lo que yo sé es que falta documentación". El conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, ha confirmado este mediodía que el Consell de Mallorca ha abierto un acta de inspección al director general de Coordinación y Transparencia del Govern, Jaume Porsell, por no tener toda la documentación necesaria para comercializar el agroturismo Sa Vinya.

El alto cargo del PP aseguró en septiembre de 2023, a través de una declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT), que tenía todos los papeles en regla para iniciar la actividad. No obstante, una vez estalló el caso publicado por este diario, los inspectores del Consell visitaron las instalaciones y descubrieron que no tenía toda la documentación para ejercer dicha actividad, motivo por el que le han abierto un expediente.

"Nada más saltar la noticia se envía un inspector, tal y como contempla la normativa cuando el asunto adquiere relevancia mediática. Se activan dos actuaciones. Antes de la visita se hace un intento de reserva y comprobamos que no se podía hacer [el inspector intentó hacer la reserva el día después de que este diario hiciera pública la noticia, lo que provocó que Porsell cerrara las reservas a la mañana siguiente, justo antes de las actuaciones del Consell]. Durante la visita se constata que está cerrado y no tiene ninguna actividad. Siguiendo el procedimiento, se le solicita la documentación y se constata que no cumplía con los requisitos cuando se presentó la DRIAT, por lo que se insta a un acta. Un acta que, en su momento, se le hará traslado al departamento de sanciones", ha detallado Rodríguez.

Con el DRIAT se hace una primera inspección para ver si faltan documentos y, confirmada la ausencia, se inicia un trámite de audiencia de 15 días para reclamarle los documentos "que ya sabíamos que debería de haber aportado". Preguntado acerca de qué puede pasar si en 15 días no aporta la documentación, el conseller de Turismo deja la responsabilidad en manos de los técnicos: "Hay una batería de cosas que pueden pasar. No les voy a decir lo que puede pasar porque no lo sé. No voy a condicionar nunca la decisión de mis técnicos".

"No opino de la actitud de nadie. Hay un establecimiento que presenta unos documentos y los jurídicos toman las decisiones. Hasta ahora lo que yo sé es que falta documentación. Hemos puesto un trámite de audiencia porque no tienes los documentos para que lo aporte. No les voy a decir lo que puede pasar porque no voy a condicionar las deciones de mis técnicos", ha añadido Rodríguez.

Críticas desde la oposición

Por su parte, desde la oposición se han mostrado muy críticos con las explicaciones ofrecidas por parte de Rodríguez y han exigido que entregue toda la documentación relativa a este caso. "Sa Vinya comercializaba 14 plazas en los portales web, contaba con señales, e incluso hubo una fiesta de inauguración. ¿A qué estaba esperando el Consell para actuar? Sus explicaciones nos dejan más dudas que certezas", ha expresado el portavoz de Més per Mallorca, Jaume Alzamora. En el caso de la portavoz del PSOE, Catalina Cladera, ha exigido conocer qué tipo de sanción puede sufrir Porsell en el caso de que no presente la documentación requerida.