Jaume Porsell: «No sé por qué mi agroturismo sale en Booking, se lo juro»

El alto cargo del Ejecutivo de Marga Prohens admite que lleva «cinco años» con el proyecto de Sa Vinya para convertirlo en agroturismo. Asegura que «en ningún momento ha obrado de mala fe» y reconoce que anhela zanjar la tramitación de todos los permisos

¿Por qué se permitían las reservas hasta este viernes en la web de su agroturismo?

Bueno, porque la página web estaba montada de esta manera. La hicimos pensando que ya tendría todas las licencias, pero en ningún momento he obrado de mala fe. Yo conozco perfectamente lo que es. Llevo cinco años detrás del proyecto. Cinco años, ¿eh? No es mío, es de la familia, que ha hecho la inversión en una finca de toda la vida. No soy yo. No soy el administrador. Es la familia. Puede venir cuando quieran, estoy a su disposición. Puede comprobar que no se ha ejercido la actividad. No lo tengo en marcha, desgraciadamente, porque mire la época en que estamos y, evidentemente, hay una inversión y hay que amortizarla. Cuando hice la fiesta, en octubre, pensaba que en abril, más o menos seis meses después, habiendo presentado toda la documentación —no me acuerdo si era en septiembre, junio, o agosto— ya estaría todo. Tengo las plazas turísticas, las he pagado, lo tengo todo, y me falta la actividad. Por esto no lo tengo abierto. Es un tema familiar, no es mío propio.

"Cuando hice la fiesta en Sa Vinya, en octubre, pensaba que más o menos seis meses después, en abril, ya estarían todos los permisos"

Cuando se refiere a que Sa Vinya está con los trámites para conseguir los permisos lo dice en primera persona.

Yo no puedo ser administrador, pero puedo tener una sociedad. Una cosa es ser socio de una sociedad y la otra es ser administrador. Yo lo que no puedo ser, por la ley de incompatibilidad, es administrador. Evidentemente, cuando yo salga del Gobierno, ¿qué hago? ¿Voy a pedir al Born para comer o qué? Yo tenía o tengo… Soy socio de otras sociedades, pero no soy el administrador, que es lo que me prohíbe la ley.

¿Por qué hizo una fiesta de apertura del agroturismo, el pasado 27 de octubre, si todavía está con la tramitación de los permisos y sigue siendo una vivienda sin uso turístico?

Es decir, ¿yo en mi casa no puedo invitar a la gente? ¿No puedo hacer una fiesta en mi casa? Me pregunto. No sé si usted las hace o no, pero yo hago fiestas en mi casa.

"¿Cuándo salga del Govern qué hago? ¿Voy a pedir al Born para comer o qué?"

¿No fue la inauguración de Sa Vinya?

No. Yo entiendo que con la inauguración reflejas que a partir de aquel momento vas a tener actividad, al día siguiente, por norma general. Yo tengo otros negocios. He hecho una inauguración y al día siguiente ha habido actividad. Pero yo no he ejercido actividad allí, no la ha habido en ningún momento. Ni la ha habido ni la habrá hasta que yo tenga los permisos. No habrá actividad. Que he publicado una web en la cual había información, había las reservas, como me comentó... Pero no podías pagar, evidentemente. En aquel sitio no ha habido nunca nadie. No ha dormido nadie aún allí. Ni yo he dormido. Por tanto, la actividad no se ha producido en ningún momento y no la voy a hacer hasta que no tenga los papeles. Solo faltaría. Tengo suficiente edad y tengo suficiente experiencia. ¿Cómo voy a hacer una actividad si no la tengo? Pero como bien sabe, esto no es abrir un bar. Tú abres y al día siguiente tienes clientes. Para esto tienes que hacer unas publicaciones y si no haces las publicaciones, pues no los tienes. Y yo no lo he hecho en ninguna plataforma, sino que simplemente lo he hecho a través de la web para dar información. Nada más.

Hasta esta mañana [por ayer, viernes] se podían hacer reservas, incluso en Booking. Se pedían los datos de la tarjeta de crédito.

No, no, no, esto yo no lo sé. Para trabajar en Booking hay que tener un contrato. Yo no tengo ningún contrato con Booking. Ninguno. ¿Por qué está publicado? Pues realmente no lo sé. Evidentemente, tengo que hacer un contrato porque Booking tiene que cobrar su comisión, ¿o no?

¿No sabe por que el agroturismo aparece en Booking?

No lo sé. Es que se lo juro que no lo sé. La sociedad no tiene ningún contrato firmado. De hecho, yo no soy el administrador, para que lo entendamos. Lo más importante de este tema es que yo no he ejercido la actividad. No ha habido nunca nadie. No es un agroturismo ilegal. No. Es un agroturismo en tramitación para poder ejercer una actividad. Yo toda la documentación la he presentado en el Ayuntamiento, en el Consell de Mallorca, en la Comisión Balear de Medio Ambiente, en Turismo. Lo tengo todo presentado. Lo que pasa es que no es de ahora, hace nueve o diez meses. Tengo el final de obra del Ayuntamiento, he presentado el DRIAT [declaración responsable de inicio de actividad], he presentado la comunicación de la solicitud de actividades del Ayuntamiento, he presentado el informe de Agricultura, he informado de la actividad agraria preferente... ¿Qué he puesto la página web para información? ¿Que esto no se puede hacer? Esto no lo sé. Yo pensaba que se podía hacer. Pero no hay actividad.

Pero se podían hacer reservas.

Dice que se podían hacer reservas, pero no se podían pagar. Además ¿no se puede hacer una reserva, si se diera el caso, para el año que viene, en julio de 2025?

Yo la hice para hospedarme este lunes.

Pero tendría que haber ido y si está cerrado, ¿cómo va a ir? Una cosa es la actividad y la otra es la reserva. Ya le digo que no se podía pagar. No lo aceptábamos. Insisto, ni ha habido, ni hay, ni habrá nadie hasta que no tenga las licencias.

¿Quién es el administrador del agroturismo?

No, las terceras personas no tengo por qué decirlo.