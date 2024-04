El Govern no ve ningún comportamiento cuestionable del director general de Transparencia en relación a su agroturismo

El Govern no ve ningún comportamiento cuestionable por parte de su director general de Transparencia, Jaume Porsell, en relación con su participación en el establecimiento de agroturismo de Sa Vinya, que todavía no cuenta con todos los permisos necesarios para operar, según ha señalado el vicepresidente Antoni Costa. Según el portavoz del Ejecutivo, Porsell ha cumplido con sus obligaciones.

Para empezar, Costa ha defendido que el citado agroturismo no está operativo, y que aunque hasta esta mañana se podían iniciar los trámites para hacer reservas a través de su página web, no se podía dar el último paso para su pago, lo que supone que no se ha cobrado a nadie ni se ha facturado ni un euro, según ha subrayado el vicepresidente. No se ha dado importancia al hecho de que hoy se haya bloqueado esa web para que ni siquiera se pueda comenzar a tramitar esas reservas.

Inauguración de Prohens

También ha rechazado que se haya dado ningún comportamiento cuestionable en el hecho de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, participara en la inauguración de las citadas instalaciones en Andratx durante el pasado mes de octubre.

Costa ha argumentado que inaugurar un centro de alojamiento no conlleva que esté ya operativo, y ha señalado que previsiblemente el agroturismo de Porsell está sufriendo lo que le sucede a muchos ciudadanos, y es que se retrase la tramitación de las licencias para iniciar una actividad, de forma que los papeles necesarios siguen sin haberse completado medio año después de la inauguración.

Renuncia ante notario

Finalmente, ha defendido que aunque Jaume Porsell sigue constando como administrador del citado negocio en el registro mercantil, lo que es incompatible con su cargo en la Administración autonómica, renunció a esa responsabilidad en un documento público que se suscribió ante un notario, lo que implica que legalmente ese cambio de administrador ya se hizo efectivo, según ha puesto de relieve el vicepresidente del Govern, por lo que no se ha incurrido en incompatibilidad.