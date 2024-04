El director de Transparencia del Govern balear explota un agroturismo sin licencia

El director general de Coordinación y Transparencia del Govern, Jaume Porsell (PP), explota un agroturismo de 14 plazas sin licencia turística. El popular comercializa Sa Vinya, en el Port d’Andratx, a través de cuya web se pueden hacer reservas, sin que el alojamiento figure en el registro oficial del Consell de Mallorca, como es preceptivo legalmente al tener esta institución las competencias turísticas en la isla. De hecho, la vivienda con piscina está tramitando el cambio de uso a agroturismo, sin que conste que ya se le haya otorgado. A todo ello se suma que Porsell incumple la ley de Incompatibilidades al figurar como administrador de la sociedad que explota el alojamiento.

Jaume Porsell Alemany, nombrado director general de Coordinación y Transparencia en la conselleria de Presidencia que lidera Antònia Maria Estarellas, desde el pasado agosto, está detrás de Sa Vinya d’en Palou, S. L. como administrador. Se trata de una sociedad mercantil dedicada a la hostelería. Desarrolla su actividad en el Port d’Andratx, como se comprueba en el fichero de empresas de la Cámara de Comercio de España. Porsell, exalcalde de Andratx y también exdirector de Arquitectura y Vivienda en el Govern de José Ramón Bauzá, de profesión es empresario del sector turístico, según su currículo oficial.

La empresa lleva a cabo actividades turísticas extrahoteleras y oferta las plazas del agroturismo a través de internet. La web está disponible en castellano, catalán, inglés y alemán. Hasta el 1 de mayo obliga a reservar tres noches como mínimo.

Cabecera de la web donde se pueden reservar las habitaciones / DM

«Hace más de un siglo, una familia del Puerto de Andratx adquirió una finca con la intención de dedicarse a la agricultura y la ganadería». La presentación del agroturismo continúa ahondando en los valores que transmite: «Lo que encontraron en esas tierras fue mucho más que una simple explotación. Descubrieron valores arraigados en la proximidad, la pasión por el cultivo de la tierra y un profundo respeto por la naturaleza. Estos valores se transmitieron a lo largo de generaciones, adaptándose a las cambiantes necesidades de la sociedad. En nuestro agroturismo, deseamos compartir esta historia con nuestros huéspedes».

Así las cosas, el agroturismo no figura en el registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos del Consell de Mallorca, como ha comprobado este diario y denuncia Més per Mallorca. No se encuentra la propiedad en dicha ubicación ni como agroturismo ni como otra empresa dedicada a actividades de alojamiento turístico.

Cambio de uso sin autorizar

Por otro lado, al hecho de que el agroturismo comercializado como Sa Vinya no figure en el registro del Consell se suma que se está tramitando el cambio de uso de la vivienda con piscina a agroturismo ante la Comisión de Medio Ambiente de les Illes Balears, un organismo que el Govern del PP prevé suprimir en breve. El documento ambiental tiene fecha de diciembre de 2023. El proyecto para adaptar la vivienda al nuevo uso de establecimiento turístico de tipo agroturismo con siete unidades dobles para un total de 14 plazas turísticas lo promueven Castell-Pons Arquitectes.

Se comprueba que coincide la ubicación y características de la propiedad que ha solicitado ese cambio de uso, si bien se constata una errata, pues el nombre del promotor que figura es «Sa Vinya d’en Palau, S.L. (en lugar de Palou), coincidiendo la referencia catastral.

En el registro de la propiedad figura como propietaria Juana Ana Porsell Alemany —hermana del director general del Govern, como se puede inferir— desde el 9 de diciembre de 2020. Se describe la propiedad como consistente en «una pieza de tierra, campo con higueras, denominada La Vinya».

Como se puede verificar la empresa Sa Vinya d’en Palou S. L., es decir el agroturismo en plena actividad, opera en la misma parcela que ha solicitado el cambio de uso a nombre de Jaume Porsell Alemany. Asimismo, se puede comprobar en la declaración patrimonial y de actividades del director general de Transparencia en el momento de su toma de posesión, ante la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (OAIB), que esta empresa figura entre las sociedades que declara. Da fe de que su objeto social es la hostelería y tiene en sus manos su 100 %.

Así pues, Jaume Porsell está explotando sin tener licencia turística Sa Vinya, al mismo tiempo que tramita el cambio de uso de la propiedad a agroturismo.

Su empresa, Sa Vinya d’en Palou, está comercializando turísticamente la vivienda del Port d’Andratx sin haber presentado la declaración responsable de inicio de actividad (DRIAT), al no constar en el registro del Consell de Mallorca. El director general de Transparencia del Govern de Marga Prohens incumpliría así el artículo 120 de la ley de Turismo; considera como infracción muy grave «la realización de la actividad turística sin haber presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa. La sanción oscila entre 40.001 euros y 400.000.

«Mantenemos vivo el legado del pasado mientras lo compaginamos adaptándonos a las exigencias de un turismo de calidad», sostiene Sa Vinya en su web, pasando por alto que se trata de oferta turística ilegal.

Entre sus responsabilidades como director general de Transparencia, Jaume Porsell es el encargado político del portal donde los altos cargos deben facilitar la información sobre su patrimonio y se debe velar para que no incurran en incompatibilidades.

La ley que regula las incompatibilidades en Balears estipula que «los miembros del Gobierno de la Comunidad Autónoma, directores generales, secretarios generales técnicos y demás titulares de los cargos (...) ejercerán sus funciones en régimen de dedicación absoluta y exclusiva y no podrán compatibilizarlas con el desempeño, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena».

Pese a ello, el propio director general del ramo figura como propietario y administrador de cuatro empresas, entre ellas la citada que comercializa el agroturismo.

