Habla el director de Transparencia del Govern balear: «Lo tengo todo en trámite, prácticamente todo terminado»

«Lo tengo todo en trámite, prácticamente todo terminado», responde el director general de Coordinación y Transparencia del Govern, Jaume Porsell, sobre el agroturismo Sa Vinya, del Port d’Andratx, que ya se está comercializando, como se compruebe a través de su web. El alojamiento turístico no figura en el registro oficial del Consell de Mallorca, es decir, opera sin licencia turística. Al ser preguntado al respecto, el también exalcalde de Andratx sostiene que tiene «toda la documentación presentada. Tengo la declaración responsable [el DRIAT, necesario para iniciar la actividad turística]. Pero la página no opera», afirma. «Y yo no soy el administrador», añade. Al cuestionarle que figura como tal en el registro mercantil y estaría incumpliendo la ley de incompatibilidades insiste: «Yo no soy el administrador de la empresa. El registro puede decir lo que sea. Le puedo enseñar lo que sea porque tengo las escrituras».

«No se puede reservar, es imposible. Creo que están los precios, pero la página está bloqueada», porfía. No obstante, este diario pudo verificar ayer mismo que en Sa Vinya se puede completar una reserva online para la próxima semana. El agroturismo está operativo.