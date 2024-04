Prohens: "Yo no inauguro agroturismos, yo voy a fiestas privadas, solo faltaría"

"Yo no inauguro agroturismos, yo voy a fiestas privadas y familiares a las que me invitan. Y faltaría más que no lo hiciese". Así de contundente se ha mostrado la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha defendido su aparición en Sa Vinya tras la publicación de una imagen en la que aparece junto al director general de Transparencia, Jaume Porsell, y la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, en la inauguración del agroturismo, a la que los tres miembros del Partido Popular asistieron el pasado 27 de octubre.

Prohens ha defendido que Sa Vinya no ha operado en ningún momento, y mantiene que Porsell no es el administrador de la finca. "Lo que le puedo decir, que es lo que se ha explicado desde la conselleria de Presidència, con pruebas documentales, es que este agroturismo no está en funcionamiento", ha aseverado durante su visita al centro de operaciones del Servei d'Emergència 112.

"Este agroturismo no está en funcionamiento y el director general de Transparencia no es su administrador", ha asegurado, pese a que no ha sido hasta esta mañana cuando ha dejado de funcionar el portal web de reservas y se ha bloqueado la posibilidad de obtener una habitación.

Presente en la inauguración

Prohens estuvo en la inauguración del agroturismo ilegal que su director general de Transparencia, Jaume Porsell, comercializa en Andratx. La presidenta acudió a la fiesta de estreno de sa Vinya acompañada de la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y el anfitrión Porsell.

Los tres políticos del PP balear fueron protagonistas del acto, celebrado el 27 de octubre del año pasado. En esas fechas, el agroturismo no disponía del permiso urbanístico ni de la autorización de Turismo para poder operar. A día de hoy, el establecimiento de Jaume Porsell aún ni dispone de dichas licencias, como reconoce oficialmente el Govern.

Ello no obstante, Porsell ha estado comercializando las 14 plazas con que cuenta sa Vinya hasta esta misma mañana, cuando este diario ha revelado que el agroturismo carece de licencias. Ahora en la web del agroturismo aparecen bloqueadas las reservas tras aflorar que es ilegal. Pero hasta la mañana de este viernes se podían hacer reservas, sin que el alojamiento figure en el registro oficial del Consell de Mallorca, como es preceptivo legalmente al tener esta institución las competencias turísticas en la isla.