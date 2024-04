Prohens solo cesará a Porsell si se prueba que ha alojado a turistas en su agroturismo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, salió este martes en defensa de su director general de Transparencia, Jaume Porsell tras aflorar que ha estado comercializando un agroturismo sin licencia, y descartó por el momento su destitución. La líder popular explicó que solo cesará a Porsell del cargo si aparece alguna prueba de que haya alojado a turistas en dicho negocio. «Si me demuestran que facturó un solo euro lo cesaré ahora mismo», aseveró Prohens.

En este sentido, la dirigente autonómica aseguró que el establecimiento turístico «no ha tenido nunca actividad» , pese a que Diario de Mallorca comprobó cómo la web del agroturismo permitía reservar habitaciones a partir de 700 euros para alojarse tres días. Tras aflorar que las ofertaba ilegalmente, Porsell bloqueó las reservas en su web y también en Booking.com. Cabe recordar que el alto cargo del Govern ha estado comercializando su alojamiento de 14 plazas en Andratx sin autorización de Turismo ni tener aprobado el cambio de uso de vivienda.

Prohens insistió en que el agroturismo no tiene «ninguna actividad hasta tener los permisos», y garantizó que «no se podía pagar ninguna reserva». El agroturismo no figura en el registro oficial del Consell de Mallorca, como es preceptivo legalmente al tener esta institución las competencias turísticas en la isla, y de hecho el propio Govern admitió en un comunicado que el agroturismo carece a día de hoy de las autorizaciones para su comercialización y apertura.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, denunció que Porsell ha infringido la ley de Turismo de Balears, que en su artículo 105 establece como infracción grave la publicidad, la contratación o la comercialización de establecimientos, actividades o empresas que no hayan presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa cuando éstas sean exigibles por la normativa turística: «La publicación es una infracción en sí misma, y usted es la presidenta del Govern todo el tiempo y fue a la inauguración de un establecimiento ilegal, señalizado de forma ilegal por el Ayuntamiento de Andratx». Por su parte el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, recordó que el propio director general confirmó que inauguró el agroturismo sin licencia en una entrevista con este diario después de que la presidenta hablara de «acto privado».

«Ordenaron borrar las fotos»

«Usted dice que era un acto privado. ¿Qué se pensaba que hacía el cartel que ponía Agroturismo Sa Vinya detrás de ustedes en la foto que se hicieron? Si no era importante, ¿por que se dedicaron la noche del jueves a borrar todas las fotos que había en las redes sociales respecto de su visita a la inauguración?», destapó Apesteguia.

«Nos quieren hacer creer que una empresa turística se oferta en su página web, permitiendo ver sus habitaciones y realizar reservas, para no funcionar. Nos quieren hacer creer que una empresa turística sin licencia se oferta en Booking permitiendo hacer reservas y pagos para no funcionar. Y nos quieren hacer creer que el ayuntamiento llena el Port d’Andratx de señalización oficial de un establecimiento turístico sin licencia para no funcionar. Debe ser que los no clientes debían saber donde no tienen que ir», añadió Apesteguia.

Piden su comparecencia

Asimismo, el PSIB-PSOE registró un escrito pidiendo la comparecencia en el Parlament de Porsell para que dé explicaciones «sobre la explotación y comercialización por parte de una empresa de su propiedad de un establecimiento turístico sin licencia». Por parte del grupo municipal Socialista de Andratx también registraron una batería de preguntas sobre esta cuestión y una solicitud de documentación para el próximo pleno para esclarecer las «dudas razonables» respecto a la puesta en marcha de una actividad de agroturismo sin contar con todas las autorizaciones pertinentes.

«No podemos consentir que Andratx vuelva a ser noticia de los informativos por un caso de ilegalidad urbanística». El portavoz municipal de los socialistas de Andratx, y concejal socialista del Ayuntamiento, Antoni Mir, justificó de esta forma la iniciativa que se presenta en el pleno del próximo jueves. Mir exige «una explicación clara de todo el expediente urbanístico que afecta a la finca de Porsell, por parte de la alcaldesa Gonzalvo», después de que en días precedentes se haya sabido que ella, conjuntamente con Prohens, fue una de las invitadas en la fiesta de inauguración del agroturismo Sa Vinya, el pasado mes de octubre, y que haya salido públicamente a apoyar al ex alcalde y promotor del agroturismo.

Suscríbete para seguir leyendo