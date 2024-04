Prohens blinda al director de Transparencia del Govern que comercializaba un agroturismo sin licencia y descarta su dimisión

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha blindado esta mañana en el Parlament a su director general de Transparencia que explota un agroturismo sin licencia y ha descartado su dimisión. Jaume Porsell ha estado comercializando un alojamiento de 14 plazas en Andratx sin autorización de Turismo ni tener aprobado el cambio de uso de vivienda, además de vulnerar la ley de Incompatibilidades al administrar una sociedad.

La dirigente autonómica ha asegurado que el establecimiento turístico "no ha tenido nunca actividad y no se podía pagar ninguna reserva", si bien Diario de Mallorca pudo realizar una reserva para dos personas por 774 euros para alojarse a partir de este lunes, antes de que Porsell bloqueara las reservas tras aflorar que es ilegal. Asimismo, ha afirmado que "demostramos con documentos" que desde el pasado día 1 de agosto no es administrador y no tiene "ninguna actividad hasta tener los permisos". El alojamiento no figura en el registro oficial del Consell de Mallorca, como es preceptivo legalmente al tener esta institución las competencias turísticas en la isla, e incluso el Govern admitió en un comunicado que el agroturismo carece de los permisos para su comercialización.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha denunciado que Porsell ha infringido la ley de Turismo de Baleares, que en su artículo 105 establece como infracción grave la publicidad, la contratación o la comercialización de establecimientos, actividades o empresas que no hayan presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa cuando éstas sean exigibles por la normativa turística: “La publicación es una infracción en sí misma, y usted es la presidenta del Govern todo el tiempo y fue a la inauguración de un establecimiento ilegal, señalizado de forma ilegal por el ayuntamiento de Andratx".

Por su parte el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha recordado que el propio director general confirmó que inauguró el agroturismo sin licencia en una entrevista con este diario después de que la presidenta hablara de "acto privado". "Usted dice que era un acto privado. ¿Qué se pensaba que hacía el cartel que ponía Agroturismo Sa Vinya detrás de ustedes en la foto que se hicieron? Si no era importante, ¿por que se dedicaron la noche del jueves a borrar todas las fotos que había en las redes sociales respecto de su visita a la inauguración?".

"Nos quieren hacer creer que una empresa turística se oferta en su página web, permitiendo ver sus habitaciones y realizar reservas, para no funcionar. Nos quieren hacer creer que una empresa turística sin licencia se oferta en Booking permitiendo hacer reservas y pagos para no funcionar. Y nos quieren hacer creer que el ayuntamiento llena el Port d’Andratx de señalización oficial de un establecimiento turístico sin licencia para no funcionar. Debe ser que los no clientes deben saber donde no tienen que ir", ha añadido Apesteguia.

Además, el dirigente ecosoberanista ha insistido en que Porsell aseguró que había presentado una Declaración Responsable de Inicio de Actividad (DRIAT) en el Consell en la que el director general de Transparencia detallaba que “declaro que cumplo con todos los requisitos exigidos por la normativa turística para iniciar la actividad”, a pesar de que cuando firmó esto no tenía ni el cambio de uso. "¿Mintió en documento público?", ha preguntado Apesteguia.