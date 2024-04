Jaume Porsell, en la cuerda floja tras conocerse que falseó la documentación de su agroturismo al Consell

Cambio radical de escenario tras saberse que el director general de Transparencia del Govern mintió al Consell de Mallorca sobre los permisos de su agroturismo en el Port d'Andratx. Jaume Porsell aseguró en la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT), entregada al ente en septiembre de 2023, que tenía todos los papeles en regla para poder iniciar la actividad en Sa Vinya, su establecimiento que ha estado comercializando con 14 plazas hasta que Diario de Mallorca lo reveló.

Después de que el conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, haya confirmado este mediodía que el Consell ha incoado un expediente a Porsell, su continuidad como alto cargo en el Govern de Marga Prohens se complica.

La revelación de que existe un acta de inspección en la que se comprobó que el todavía director general de Transparencia no dispone del cambio de uso de vivienda a agroturismo ni tampoco de la licencia de actividad, pese a haber afirmado lo contrario, se considera un obstáculo de difícil defensa para quien debe velar por la transparencia de todo el ejecutivo autonómico. En estos momentos la cúpula del PP analiza la situación y sopesa la conveniencia de que Porsell sea destituido.

En un primer momento se esperaba que la comparecencia de Rodríguez fuera un mero trámite para que el conseller insular explicara que enviaron un inspector hasta el agroturismo con el objetivo de verificar que ni se podían hacer reservas ni había actividad en el establecimiento, si bien el funcionario público trató de arrendar una habitación cuando este diario ya había destapado la infracción y Porsell se había afanado en bloquear el sistema de reservas. No obstante, las declaraciones de Rodríguez han ido por otro camino hasta el punto de reconocer que "se le solicita la documentación y se constata que no cumplía con los requisitos cuando se presentó la DRIAT, por lo que se insta a un acta". De esta forma, el titular de Turismo ha confirmado que Porsell mintió porque no cuenta con los papeles obligatorios para comercializar el negocio a pesar de haber declarado oficialmente lo contrario.

Las declaraciones de Marcial Rodríguez, que ha ofrecido una explicación bien detallada del caso, han cogido por sorpresa al Govern porque la presidenta del Govern, Marga Prohens, había realizado tan solo un día antes en el Parlament una defensa de su alto cargo, asegurando que solo le destituiría si se prueba que ha alojado a turistas en su agroturismo o ha obtenido un rédito económico.