El PP apunta a "conversaciones registradas" entre Armengol, Negueruela y la trama Koldo

El Partido Popular de Baleares apunta a la existencia de "conversaciones registradas" entre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con los principales implicados de la trama Koldo en la investigación de la Audiencia Nacional sobre el caso de corrupción en la compra de mascarillas. El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha dejado entrever que existen, en el sumario del caso, pinchazos telefónicos que vincularían a la dirigente socialista y al actual portavoz del PSOE, Iago Negueruela, con Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos. "A ver si con esta rotundidad es capaz de decir que no se descubrirán, en las próximas semanas y durante la comisión de investigación, llamadas telefónicas de 2020 entre Koldo, Armengol, Ábalos y Negueruela", añade Sagreras.

"¿Puede el señor Negueruela afirmar que la señora Armengol no tuvo llamadas telefónicas con Ábalos y Koldo y no están registradas por la Guardia Civil?¿O que Armengol no derivó estas recomendaciones de Ábalos para que se lo gestionase Negueruela?", se ha preguntado esta mañana en voz alta el dirigente popular en rueda de prensa. El pasado 15 de marzo el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, rechazó por segunda vez en apenas dos semanas que el Ejecutivo pudiera personarse en la causa al entender que el principal perjudicado es la Unión Europea y no la Administración Balear. Asimismo, acusa directamente a Armengol y al PSOE de "haber ensuciado el nombre de Baleares y son ellos quienes han de despejar los interrogantes que ellos mismos están intentando dejar sin respuesta”.

"Ninguna persona" del PP conoce a Pombo

Asimismo, el portavoz del PP asegura "con total rotundidad" que "ninguna persona" de su partido conoce a Jacobo Pombo, "ni la presidenta [Marga Prohens], ni yo mismo, ni Javier Ureña [director general del IB-Salut]". Según el auto del magistrado de la Audiencia Nacional, Koldo utilizó como «intermediario» a Pombo, un empresario muy vinculado a Pablo Casado que ha trabajado para el PP y que estuvo relacionado con las juventudes del partido, para conseguir que los populares desistieran de la reclamación. "Koldo estaría llevando a cabo sus gestiones para que la reclamación de Baleares no prosperase a través de dos personas distintas. [...] La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la UCO han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo", relata.