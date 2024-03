El Govern persiste en reclamar los 3,7 millones de las mascarillas por la vía penal

El Govern de Marga Prohens persiste en personarse en la causa y reclamar por la vía penal los 3,7 millones de euros que el anterior Ejecutivo de Francina Armengol pagó por las mascarillas fraudulentas a la empresa de la trama Koldo. A pesar de que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Ismael Moreno, rechazara en primera instancia la petición de Balears al no haber acreditado «el eventual perjuicio» causado por los hechos que se investigan, la Abogacía de la Comunidad Autónoma entregó ayer el expediente de descertificación del gasto para acreditar dicho perjuicio. «El Govern entiende que hay elementos suficientes para llevar a cabo la personación y reclamar el importe total del mascarillas porque ya hemos dado por perdido los 3,7 millones de euros procedentes de los fondos europeos», explicó el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

Cabe recordar que la compra de las mascarillas fraudulentas se financió a través de los fondos europeos, hecho por el cual la Audiencia Nacional ha negado momentáneamente la personación del Govern, al considerar que el principal perjudicado en esta cuestión es Europa y no la administración de Balears. No obstante, el Govern ya ha iniciado los trámites para asumir de forma propia el coste de los cubrebocas y que estos 3,7 millones de euros le sean descontados en futuras subvenciones que se soliciten a la Unión Europea. «Estamos ante una trama de corrupción, es evidente que si se han malversado fondos públicos la comunidad tiene derecho a recuperar el dinero. Con esta documentación demostramos que somos parte perjudicada, sería incoherente que el juzgado no nos diese la razón», detalló Costa.

Respecto a la posibilidad de que el juez no acepte que el Govern se persone como acusación particular, el portavoz defendió que es un escenario que actualmente no contemplan. «Si sucede analizaremos la situación y veremos que se puede hacer, pero no nos gusta hacer futuribles», destacó el también vicepresidente del Govern.

Vía administrativa

Respecto a la otra vía para reclamar el sobrecoste de las mascarillas, la administrativa, Costa insistió en que el expediente no ha caducado aunque hizo hincapié en la dificultad de que pueda prosperar. «Tiene un serio riesgo de fracaso porque a alguien del anterior Govern se le ocurrió la brillante idea de decir que esa compra de mascarillas era maravillosa cuando ya sabían que no era así. Además, reclamando tres años después existe también el riesgo de que la empresa haya desaparecido», denunció Costa.

Por este motivo, la Administración no descarta abrir otro expediente a nivel administrativo en el caso de que la Audiencia Nacional no le permita personarse en la causa. «El IB-Salut está analizando todas las posibilidades con una única finalidad, la de recuperar con las máximas garantías posibles el dinero que ha sido defraudado a Balears».