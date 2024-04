Joan-Ramon Laporte: «Puede que el gordito no esté de moda, pero está más sano»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿No es tiempo para escépticos?»

Cuando se leen noticias muy deformadas sobre áreas que dominas, te preguntas si la información es de tan mala calidad o tan sesgada en campos ajenos.

Un farmacólogo que duda de los fármacos es como un teólogo que no cree en Dios.

No soy ateo de los fármacos, pero los estamos usando de manera excesiva, como sustitutos de otras necesidades, para personas sanas que no los necesitan, en dosis demasiado altas o más de cinco a la vez, la polimedicación.

¿A qué «otras necesidades» se refiere?

A menudo se necesitaba una visita médica más detallada para entender las causas del insomnio, y en ocasiones se buscan prestaciones que el sistema sanitario no ofrece. La sociedad del malestar trata como enfermas a personas sanas, por ejemplo, en el duelo por la muerte de un familiar.

¿La sobremedicación es la tercera causa de muertes?

Gotzsche sitúa en primer lugar a las enfermedades cardiacas, muy cerca los tumores y en tercer lugar a los fármacos. En realidad son una causa mediata de muerte, como el tabaco.

¿Los laboratorios han comprado a los médicos?

Sí, pero los han comprado de manera tan potente y a la vez sutil que la mayoría de médicos no son conscientes de ello. Es como una anestesia, algo que flota.

El paciente quiere salir de la consulta medicado.

Quiere salir atendido, y si le dicen que «te vamos a retirar este fármaco», se siente aliviado. Piensa que «o me estoy muriendo o estoy mejor». Los tratamientos tienen que empezar y terminar.

¿Las vacunas nos han librado de la covid?

Ay, yo no lo sé, pero estoy seguro de que no han librado de la covid a los niños, ni a los adolescentes ni a los adultos jóvenes. ¿Y a la gente mayor? No lo sabría decir.

A propósito, menuda la armó hace dos años en el Congreso.

Entonces no me di cuenta del alcance, se montó un gran revuelo en Twitter. Llevábamos meses en que nos machacaban con informaciones sobre la necesidad de vacunarse muchas veces, y sobre lo bien que lo estaba haciendo la Administración en la covid. Elevé una voz crítica.

Y pronunció la célebre frase.

Dije aquello tan repetido después de «un experimento global de grandes dimensiones». No me parece exagerado, para valorar vacunas desarrolladas en meses y con miles de millones de dosis.

Habló usted en redes del «cuento de la vacunación de recuerdo».

En septiembre del año pasado nos llamaron a vacunarnos, con dos dosis. Me preguntaba cuál es la situación epidemiológica, cuáles son las variantes del coronavirus en circulación. En eso consiste el «cuento», en que te cuentan solo una parte de la realidad.

¿Es falso que el colesterol sea malo para la salud?

No niego la utilidad de los medicamentos contra el colesterol para mejorar la calidad de vida de personas que han sufrido un ictus o un infarto, pero los estudios en la población general no establecen esa relación. A partir de los 65 años de edad, cuanto mayor es el nivel de colesterol, mejor es la supervivencia.

Tampoco cree en la epidemia de sobrepeso, en su ‘Crónica’ denuncia el ‘delgadismo’.

Las personas rellenitas con un índice de masa corporal de 25 a 30 viven más que los de 20 a 25. Sin embargo, se trata a los primeros como enfermos necesitados de medicamentos. Puede que el gordito no esté de moda, pero está más sano.

Pues la empresa más cotizada de Europa es la danesa Novo Nordisk, con su fármaco adelgazante ozempic.

Dicen que ha salvado la economía de Dinamarca, me obligó a cambiar la lista de medicamentos más vendidos en mi libro. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, en España hay unos cinco millones de personas obesas, y cerca de veinte millones con sobrepeso. Un mercado inmenso.

¿Se pronuncia con igual vehemencia sobre todos los asuntos?

Jajaja. Al revés, a medida que me hago más viejo, veo que solo mantengo la vehemencia respecto a los medicamentos, y que paso de otras cuestiones.

¿Podemos desintoxicarnos?

Espero que sí. Es necesario que el Estado no mire a otra parte, que se tomen medidas a escala europea, que los expertos detallen sus conflictos de intereses, que los medios se acostumbren a exigirlos. No me gusta la palabra empoderar, prefiero hablar de asumir la responsabilidad profesional.

¿Cuál es el último medicamento que ha tomado?

Un ibuprofeno 200. En España se expende en comprimidos de 600 y 400. Es curioso que los de 200 tengan el mismo efecto analgésico que los de 400, y menos efectos secundarios. Los compro en Francia, donde trabajo con su Agencia del Medicamento.

