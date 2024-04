Koldo celebró que el Govern de Prohens haría «borrón y cuenta nueva» con la reclamación millonaria de las mascarillas

El principal investigado de la trama, Koldo García, tuvo una conversación con su principal socio Juan Carlos Cueto en la que hablaron de que el Govern de Marga Prohens iba a acceder a tener una reunión con ellos para tratar la reclamación del expediente de 2,6 millones de euros. «Pero lo mejor de todo es que van a aceptar», aseguraba García.

Tal y como recoge Europa Press, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que obran en poder del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno incluyen una llamada telefónica entre los dos implicados. «¿Que van a aceptar lo que les digamos?», preguntaba Cueto. «Sí, sí, sí. O sea, es decir, hombre, lo que opinan es borrón y cuenta nueva», respondía García. Incluso se jactaba de haber ofrecido «un plan B» al Govern para tranquilizar a su socio. «O sea que están en disposición de colaborar», replicaba Cueto.

Más adelante, los investigadores confirman que los principales investigados tenían la intención de que el Govern del PP no sólo dejara morir el expediente, sino que pretendían que los populares emitieran «un documento diciendo que se anula». «Tienen que mandar un papel diciendo que pasan, y tiene que ser antes de que acabe el año (...) Eso es lo que me han dicho», llegó a decir García. No obstante, según el auto, el empresario Juan Carlos Cueto no confiaba plenamente en esta opción y así se lo contaba a otro de los implicados: «Lo dejarán a lo mejor en un cajón y hasta que se den cuenta algún día de estos».

En declaraciones públicas, el Govern sigue manteniendo que el motivo del desistimiento del expediente de reclamación fue «la dificultad que prosperase a causa del certificado de conformidad que la administración anterior emitió a la empresa». Incluso el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, insistía ayer ante los medios que la reclamación millonaria «estaba abocada al fracaso» por las decisiones del anterior gobierno autonómico.

