El hospital de Son Espases desalojará a los indigentes y cerrará las puertas por la noche para que no entren más

El Hospital Universitario de Son Espases desalojará a los indigentes, cerrará los accesos desde las once de la noche a las seis y media de la mañana salvo el de Urgencias y limpiará tanto el interior como el perímetro del recinto sanitario de cualquier tipo de enseres o materiales que hubieran podido dejar las personas sin techo.

Así lo ha comunicado este miércoles Cristina Granados Ulecia, la directora gerente del hospital de Son Espases, al personal que trabaja en el centro hospitalario, añadiendo que celadores y personal de seguridad del hospital controlarán a partir de ahora el acceso al interior del edificio de aquellas personas que no sean pacientes, acompañantes y familiares de pacientes, o de personas que no acudan al centro con la intención de solicitar alguno de los servicios sanitarios o asistenciales que se prestan dentro del recinto hospitalario.

La justificación de estas medidas, según Cristina Granados, son las "situaciones conflictivas que en las últimas semanas se han producido entre pacientes, trabajadores de seguridad y otros trabajadores del hospital, con personas sin hogar que ocupan instalaciones del Hospital Universitario de Son Espases".

Josep Pomar, anterior gerente de Son Espases, y Cristina Granados, el día que tomó posesión el pasado mes de septiembre / I. Olaizola

"Entre las funciones de Son Espases no figura atender a las personas sin hogar"

La función del Hospital Universitario de Son Espases, según Granados, "viene determinada por la atención a la salud, ya sea desde un punto de vista asistencial, preventivo o rehabilitador", considera. "Dentro de las funciones del centro -puntualiza- no figura la de atender a personas sin hogar, y por ello no cuenta con los medios ni con los profesionales que mejor puedan atender a las necesidades de estas personas y dar una solución a su situación de desamparo, de falta de vivienda, de adicción o de desprotección", explica. "Y, a su vez, proteger el derecho de los pacientes a ser atendidos en las mejores condiciones por parte de los profesionales sanitarios y no sanitarios del centro, que también deberían poder llevar a cabo su labor de forma adecuada", manifiesta.

Imagen de personas pernoctando en el hospital de Son Espases / Redacción Digital

Para buscar una solución a esta situación, Cristina Granados explica que se han mantenido distintas reuniones con el Institut Mallorquí d'Afers Socials, con distintas ONG y con las policías local y nacional. La directora gerente considera que las medidas adoptadas "podrán servir para mejorar la situación actual y optimizar la atención a la salud de los pacientes, así como las condiciones de limpieza e higiene del hospital de Son Espases".

El hospital además permitirá que organismos públicos, ONG y similares sigan realizando la labor que prestan de ayuda a personas sin hogar, con la prohibición de que proporcionen a estas personas comida y enseres dentro del centro, subraya la directora gerente.