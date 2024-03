Més per Mallorca planta a Sumar en favor de Esquerra y EH Bildu en las europeas

Més per Mallorca planta a Sumar y se decanta por la opción de Esquerra Republicana, EH Bildu y el BNG de cara a las elecciones europeas que se celebran el próximo 9 junio. Así lo decidió ayer la mayoría de la formación ecosoberanista a través de su asamblea, con un 89,7% que optó por esta opción, frente a un 10,3% de los asistentes que prefería coaligarse con Sumar, fórmula por la que concurrieron en las anteriores elecciones generales del 23J bajo la marca Sumar Més y con la que el diputado Vicenç Vidal consiguió su escaño por Baleares. «Es una clara apuesta para la construcción de una Europa de los pueblos, de las personas y la defensa de la libertad y la democracia, características que definen claramente a Més per Mallorca. Acudimos a estas elecciones con toda la ilusión y toda la fuerza», defendió el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia.

Cabe recordar que Més per Mallorca se unió a Sumar para las elecciones generales que se celebraron el pasado 23 de julio. Una coalición, la de Sumar- Més, con la cual se hizo historia al conseguir el primer diputado soberanista de Baleares en el Congreso de los Diputados a través de la figura de Vicenç Vidal.

No obstante, la poca relevancia que ha tenido la agenda balear durante estos primeros meses de legislatura en el ámbito estatal ha provocado que dentro de Més per Mallorca hubiera voces que consideran que lo más coherente era no acudir con Sumar a las europeas. Un hecho que se consumó ayer con una amplia mayoría que prefirió dar apoyo a la opción de la candidatura de Ara Repúbliques, que agrupa a ERC, Bildu y el BNG.