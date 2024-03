Més decidirá en una asamblea si acude con Sumar a las elecciones europeas

Més per Mallorca decidirá en una asamblea que se celebra el próximo lunes si se presenta junto a Sumar en las próximas elecciones europeas que tienen lugar en el mes de junio. Así, la formación ecosoberanista maneja la opción de converger a los comicios junto a la opción que lidera Yolanda Díaz, tal y como sucedió en las últimas generales a nivel nacional, o si por el contrario opta por la coalición de la que forman parte Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu.

En este sentido, cabe recordar que Més per Mallorca se unió a Sumar para las elecciones generales que se celebraron el pasado 23 de julio. Una coalición, la de Sumar- Més, con la cual se hizo historia al conseguir el primer diputado soberanista de Balears en el Congreso de los Diputados a través de la figura de Vicenç Vidal. No obstante, la poca relevancia que ha tenido la agenda balear durante estos primeros meses de legislatura en el ámbito estatal provoca que dentro de Més haya voces que consideren que lo más coherente es no acudir con Sumar a las europeas. Así, la asamblea del próximo lunes decidirá si Més continúa su aventura con la opción de Yolanda Díaz o separan sus caminos.