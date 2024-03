Aina Calvo: «El tiempo lo dirá si el Caso Koldo pasa factura al liderazgo de Armengol en el PSIB»

El Caso Koldo ha salpicado a Francina Armengol. ¿Cree que eso afectará a su liderazgo como secretaria general del PSIB?

Este es un caso execrable, deleznable, detestable, deplorable, y además hay quien tiene interés de que sirva para erosionar toda la hoja de servicios de este Gobierno progresista y ahí no nos vamos a dejar. Que suceda algo así nos tiene que poner en alerta, porque la corrupción forma parte de la condición humana y ha permeado en una estructura ministerial, lo que es condenable sin ningún matiz. Dicho esto, Armengol, secretaria general de los socialistas de Baleares, presidenta del Congreso y expresidenta autonómica, no está en la investigación y ni ella ni su consellera están señaladas. Somos un partido contundente ante los casos de corrupción y así se ha respondido.

¿Cree que eso pasará factura al liderazgo autonómico de la expresidenta?

El tiempo nos dirá, pero a mí lo que me dice mi partido es que se ha respondido con contundencia, aislando de manera impecable el círculo donde se ha producido esa acción deleznable. Creo que no ha habido ni un minuto de duda para reaccionar. La investigación continúa y se tendrá que llevar por delante a quien se tenga que llevar por delante. Pero antes va a demostrarse que el Partido Socialista, comprometido en la lucha contra la corrupción, lo que no va a hacer es dejar que la acción de unos pocos ponga en entredicho el conjunto.

¿Ha pensado alguna vez en cómo hubiera sido su vida si hubiera ganado aquellas primarias en las que se enfrentó a Armengol?

Mira, cuando tuve el cáncer sí pensé: ‘Yo estoy aquí con este tratamiento y con todo este lío y de baja... ¿y si eso me hubiese pasado siendo presidenta autonómica?’. Ahí lo pensé, es cierto, pero ya está. Es curioso el peso que tuvieron esas primarias, en cuanto a la apertura, la participación de un montón de personas... Pero ya ha pasado mucho tiempo y muchas cosas.