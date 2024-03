El IES Santa Maria recibe al conseller de Educación con camisetas verdes

Una marea verde del IES Santa Maria ha recibido este jueves al conseller de Educación, Antoni Vera, a su llegada al centro. Lo han hecho, aseguran en un comunicado, para mostrar a Vera su descontecto con las políticas linguísticas aplicadas hasta el momento por el Govern de Prohens respecto al catalán, "la lengua propia de las islas" -inciden-, y sobre los acuerdos llegados con el partido de extremaderecha Vox.

Ataviados con las camisetas verdes que sacaron a la calle contra el TIL, la Asamblea del centro le ha leído una misiva que le habían preparado para expresarle cómo se sienten respecto a la utilización de la lengua catalana en este nuevo Ejecutivo autonómico. Para ello, han utilizado una metáfona, hablando de la lengua como de una casa. Así, relata la carta, aunque uno tenga una casa más pequeña respecto a la de su vecino, tras ofrecerle éste residir en ella la respuesta es clara: "Me encanta venir a visitarte pero yo quiero vivir en mi casa, aquí es donde tengo toda la mi historia: las fotografías, las recetas, los cuadros, los libros, la mi gente….seguiré visitándote, podemos ser vecinos y amigos pero quiero vivir en mi casa".

De este modo, prosigue el escrito, las lenguas son casas y "nosotros no queremos perder la nuestra, queremos poder vivir con nuestra lengua". "A un filólogo como usted no deberíamos hacerle estas consideraciones; no se deje llevar por estos vecinos suyos que nos quieren echar de nuestra casa", concluye.