La Fundació Sa Nostra i Mater impulsen una nova edició del restaurant Pop Up amb motiu de les festes de Setmana Santa

La Fundació Sa Nostra i Mater tornen a unir forces impulsant una nova edició del restaurant Pop Up Ca’n Tàpera by Mater. Es tracta d’una iniciativa socio-formativa, de caràcter temporal, que compta amb la col·laboració de l’Associació per a la Salut Mental Gira-Sol. Un projecte que dona continuïtat a la primera experiència duita a terme el desembre de 2023, en el marc de les festes de Nadal, i en la qual hi varen participar 180 persones.

Amb una fusió culinària excepcional i un propòsit noble, aquesta experiència gastronòmica fugaç té com a objectiu satisfer els paladars dels comensals mentre contribueix a iniciatives socials significatives.

La nova seu de la Fundació Sa Nostra, ubicada a Ca’n Tàpera a Palma, acollirà el restaurant Pop Up que funcionarà els dies 19, 20, 21 i 22 de març i el 25, 26 i 27 de març amb un servei únic a les 14 hores. Es serviran 6 plats i el preu és de 40 euros.

“Estam molt contents de poder tornar a acollir el restaurant Pop Up a Ca’n Tàpera. És un plaer poder oferir les nostres instal·lacions a un projecte que amplia les oportunitats formatives als alumnes i contribueix al creixement de les seves habilitats culinàries”, ha afirmat Gabriel Lladó, president de la Fundació Sa Nostra qui ha afegit que “aquest restaurant Pop Up no és només experiència gastronòmica temporal, sinó un compromís continu amb l’educació, el benestar i el desenvolupament social de les Illes Balears”.

El menú de degustació que es presentarà al restaurant Pop-Up de Ca’n Tàpera by Mater consta de cinc plats, unes postres, cafè, aigua i vi. Tots els ingredients emprats són de temporada i de proximitat. / Fundació Sa Nostra

Per la seva banda, Bàrbara Mestre, directora general de Mater, ha expressat la seva satisfacció per l’oportunitat de col·laborar novament amb la Fundació Sa Nostra. “El Restaurant Pop–Up Ca’n Tàpera by Mater de Nadal ens va deixar un gust de boca boníssim. L’alumnat de Formació Dual va poder viure una experiència professional, en un entorn de feina normalitzat, molt enriquidora i satisfactòria. Per aquest motiu, ens alegra que Fundació sa Nostra ens hagi brindat la possibilitat de repetir aquest espai, tan especial, d’aprenentatge professional i gastronomia. Convidam la ciutadania a venir al Restaurant Pop–Up Ca’n Tàpera by Mater a gaudir d’unes elaboracions úniques en un entorn inigualable, com és Ca’n Tàpera” ha afegit Vallespir.

El restaurant Pop Up Ca’n Tàpera by Mater estarà dirigit pels professors de la Formació Dual de Cuina organitzada per Mater i en el qual hi participaran una desena d’alumnes del mateix curs. Aquesta iniciativa combina la formació professional amb l’activitat retribuïda a l’empresa, tot preparant-se per inserir-se al mercat laboral.

El menú de degustació que es presentarà al restaurant Pop-Up de Ca’n Tàpera by Mater consta de cinc plats, unes postres, cafè, aigua i vi. Tots els ingredients emprats són de temporada i de proximitat.

Per començar, s’oferiran tres entrants deliciosos: una croqueta de vedella rostida amb maionesa de llimona verda, una crema especiada de carabassa i coco i una coca de pebres torrats acompanyada de sardina marinada a casa.

De primer plat se servirà un arròs melós de peix roquer, gambes i verdures cruixents de temporada. Seguidament es podrà tastar una presa de porc lacat amb frit de safannària i fonoll.

Pel que fa a les postres, la proposta inclou un pastís de formatge de cabra en textures i prunes caramelitzades. Completant l’experiència, es podrà gaudir de cafè, aigua i vi.

El preu del menú de degustació és de 40 euros per persona. El servei està programat per a les 14 hores i es disposa de 25 places disponibles. Per realitzar les reserves es pot contactar amb la Fundació Sa Nostra a través de l’adreça de correu electrònic fundacio@fundaciosanostra.es o al telèfon 971 595 980, en horari de 10.30 a 13.30 hores.