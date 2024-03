El Govern niega de nuevo que pague sobresueldos al presidente de Formentera

«4.000 euros me vendrían muy bien. Hay fondos reservados, yo los quiero pasar este dinero. Esto se da en una reunión no institucional entre la señora [Marga] Prohens y yo». Así comenzó ayer su intervención en el pleno del Parlament balear la diputada socialista de Ibiza Pilar Costa, reproduciendo una de las frases incluidas en las grabaciones realizadas por miembros de Sa Unió de reuniones con el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, a finales del año pasado.

Parte de estas grabaciones las publica ahora Periódico de Ibiza, pero el contenido de uno de esos encuentros que fueron grabados fue desvelado por el vicepresidente tercero, José Manuel Alcaraz, en exclusiva a Diario de Ibiza, del mismo grupo editorial que Diario de Mallorca, el pasado mes de diciembre.

Pilar Costa preguntó en el pleno al vicepresidente del Ejecutivo balear, el ibicenco Antoni Costa, si él mismo o la presidenta del Govern se habían reunido con el presidente del Consell de Formentera «para tratar de estos sobresueldos» que había reclamado también en la institución insular, según ha denunciado Sa Unió.

«Ni se ha pagado ni se pagará»

El vicepresidente balear, en su contestación a la socialista ibicenca, sea ratificó en las declaraciones que realizó en su momento, hace meses, para confirmar: «Ni se ha pagado ni se pagará nunca ningún sobresueldo a nadie». Costa aprovechó su contestación para volver a enumerar los compromisos que tiene el PP regional «con los ciudadanos de Formentera» y para reprochar al PSOE la elaboración de la modificación del Reglamento de Costas que fue anulado en enero por el Tribunal Supremo, tras un recuero interpuesto por la Pataforma de Afectados por el Deslinde de Formentera, «y que dejaba a Formentera como la región más afectada de España», recalcó el vicepresidente.

Recordó también en su intervención el compromiso del Ejecutivo balear de aprobar «en breve» una Ley balear de Costas y Litoral «que defenderá los intereses de los ciudadanos de Formentera». También recurrió al pago del transporte de las basuras al vertedero de Ibiza, enmienda que votó en contra el PSOE en abril de 2022 en el Congreso de los Diputados, para preguntar, dirigiéndose a Pilar Costa: «¿Es así como defienden ustedes los intereses de los ciudadanos de Formentera?».

La diputada ibicenca del PSOE, en su segunda intervención, replicó: «Señor Costa, ha dejado claro que sí, que usted y la señora Prohens se han reunido con el señor Córdoba para hablar de sobresueldos». En ese momento, Pilar Costa planteó que cuando el vicepresidente le contesta «categóricamente que no han pagado sobresueldos, podemos entrar en el debate de qué es lo que se entiende por sobresueldos».

Los 2.700 euros de Córdoba

En este punto, la diputada recordó que Llorenç Córdoba percibirá ahora los 2.700 euros que corresponden a Sa Unió (PP y Compromís), formación de la que fue expulsado a principios de de este año, y luego recordó tanto a Antoni Costa como a Marga Prohens, que «en este Parlament los grupos cobran como grupo parlamentario y siguen manteniendo al señor Córdoba como apoderado económico de la cuenta corriente en la que se cobran esos dineros».

Todo esto ocurría ante la mirada impasible del diputado Córdoba, que asistió ayer al pleno del Parlament como si el debate no fuera con él.

Pilar Costa, entonces, añadió: «¿Qué es esto señor Costa, no es un sobresueldo? A usted le parece normal que el PP en Formentera expulse al señor Córdoba de Sa Unió y que, ¡oh casualidad!, primero lo expulsan hacia este lado de los escaños [del Parlament] y ahora lo vuelven a acoger cerca de su grupo y nos quiere hacer pensar que aquí no ha pasado nada, cuando ustedes lo siguen manteniendo de apoderado [a Córdoba] de una cuenta corriente donde se cobran un dinero de Sa Unió que en estos momentos no puede tocar».

«Investigue usted»

Antoni Costa recordó, al final de su réplica a la diputada socialista, que él forma parte del Govern balear mientras que ella es miembro de la Mesa del Parlament, y le sugirió: «Usted es miembro de la mesa, supongo que investigará si hay alguna cuestión a tener en cuenta, será usted la que tenga que investigar», dejando de esta manera como responsabilidad de los socialisatas cualquier tipo de investigación que pueda esclarecer desde el Parlament los emolumento que percibe Llorenç Córdoba por ese concepto.

En este punto de su intervención, el vicepresidente del Ejecutivo regional cambió de tema, como hizo la anterior semana a una pregunta similar sobre el papel del PP balear en la crisis de gobierno de Formentera, para saltar al caso de la trama de las mascarillas y atacar la gestión del anterior gobierno de Francina Armengol en este caso.