Armengol comparecerá en el Parlament si es citada por la investigación de la trama Koldo

La expresidenta del Govern, Francina Armengol, comparecerá en el Parlament si es citada por la comisión de investigación que aprobaron ayer PP y Vox en relación a las mascarillas fraudulentas compradas a la empresa vinculada a la trama Koldo. Así lo ha expresado esta mañana el portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, asegurando que los socialistas no se opondrán a que la tercera autoridad del Estado explique en la Cámara Autonómica el caso de los cubrebocas que compró el Pacto por valor de 3,7 millones de euros. "No tenemos nada que ocultar, lo que no hará Armengol es esconderse. Todos los miembros del partido socialista darán las explicaciones necesarias que se nos soliciten", ha explicado Negueruela.

En este sentido, tanto el Partido Popular como Vox no han querido confirmar si citarán a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, aunque lo más probable es que forme parte de la investigación ya que ha sido el foco de las críticas al ser su Ejecutivo el que compró las mascarillas fraudulentas y no reclamó el dinero hasta tres años después. En el caso del portavoz popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha explicado que todavía están elaborando el plan de trabajo para esta comisión.

"Es una cuestión que todavía no se ha decidido, pero es evidente que fue Armengol quién contatró las mascarillas a la empresa de la trama Koldo y quién no reclamó hasta tres años después", ha expresado Sagreras. Por su parte, la portavoz de Vox, Idoia Ribas, tampoco ha entrado en detalles respecto a los cargos que comparecerán, aunque ha dejado claro que llamarán a declarar a todos los que estén implicados en el caso. "Queremos conocer la verdad, quién es el cerebro de la trama, a qué se deben las falsedades del expediente y por qué mintieron", ha recalcado Ribas.

Comparecencia de Prohens

Por otro lado, el socialista Negueruela también ha exigido a la actual presidenta del Govern, Marga Prohens, que comparezca en la comisión para explicar el estado actual del expediente de reclamación de las mascarillas. "Quieren ocultar a Prohens en la comisión de investigación y no dan información al respecto. Tenemos dudas del expediente y sólo quieren investigar hasta el 6 de julio", ha expresado el portavoz.

No obstante, PP y Vox han defendido que la comisión investigará todo el caso de las mascarillas vinculadas a la trama Koldo hasta la fecha, incluido el actual Ejecutivo. "Vamos a investigar todo, desde 2020 hasta hoy. Nuestro objetivo es consensuar con todos los partidos las personas que deben comparecer para arrojar luz sobre esta cuestión", ha concluido Sagreras. En el caso de sus socios ultraconservadores, no descartan que Prohens pueda ser una de las personas que deba comparecer en el Parlament.