Prohens acusa al PSOE de tapar la trama Koldo y el caso de las mascarillas fraudulentas: "¿A quién protegen con su silencio?"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado al PSIB-PSOE de tapar deliberadamente la trama Koldo y la compra de las mascarillas fraudulentas por valor de 3,7 millones de euros que el anterior Ejecutivo de Francina Armengol pagó a la empresa vinculada al exasesor de Ábalos. En este sentido, la líder popular se ha mostrado muy crítica con las respuestas ofrecidas hasta el momento por parte de los socialistas. "Defienden que las mascarillas no son fake y todavía no han dicho quién fue el contacto entre la empresa y el Govern. ¿Ustedes para quién trabajan, qué intereses están defendiendo y a quién protegen con su silencio?" ha cuestionado Prohens en respuesta al portavoz del PSOE en el Parlament, Iago Negueruela.

Asimismo, la líder popular ha vuelto a centrar sus críticas en la actual presidenta del Congreso de de los Diputados, Francina Armengol. "El problema del PSOE se llama UCO, Guardia Civil, Audiencia Nacional y Fiscalía Europea. Nadie se cree este papel que están defendiendo desde su partido, hoy amnistían a Pujol y mañana quién sabe si también a Armengol", ha expresado la popular. Prohens también ha defendido que "llegarán hasta el final" de esta cuestión a través de la comisión de investigación propuesta por Vox y que el PP apoyará, aunque no ha querido aclarar si ella estaría dispuesta a comparecer en la misma.

Tensión en el Parlament

El Parlament ha vuelto a vivir un pleno marcado por el caso de las mascarillas fraudulentas en el que la tensión se ha desatado entre la diputada socialista Mercedes Garrido y la presidenta Marga Prohens. Así, Garrido habría señalado con el dedo a la líder popular, un gesto que Prohens ha interpretado como amenazante hacia la presidenta del Govern. " La honorabilidad de esta la Cámara debemos guardarla todos los diputados, las amenazas y gestos violentos se tienen que denunciar siempre ", ha destacado Prohens.

Por su parte, el portavoz socialista Negueruela ha pedido la palabra al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, para responder a la líder popular. "Prohens tiene que defender la honorabilidad de su Govern, no de esta Cámara y más cuando son ellos los que no paran de señalar con el dedo. Ella no es la máxima autoridad en esta sala, es el presidente del Parlament", ha sentenciado Negueruela.