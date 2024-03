Rosa Díaz: "La inclusión de mujeres en los procesos de IA garantiza que la tecnología se diseñe y utilice de manera ética y equitativa

El Club Diario de Mallorca acogerá el 13 de marzo a las 18 horas una nueva edición del foro Mujeres Tech, cita patrocinada por Coca Cola, con la colaboración #SomosMujeresTech, una iniciativa de Hill & Knowlton. El debate, moderado por Palmira Muñoz, directora de tecnología de Hill & Knowlton y coordinadora de la iniciativa #SomosMujeresTech; contará con Pilar Torres, Head of Eviden, an Atos business, Iberia, Italia y MEA; Margarita Martínez, fundadora y CEO de Gladtolink y presidenta de la Asociación Balear de Software, Internet y Nuevas Tecnologías; Patricia Rosselló, CEO de Roibos; Rita Estévez, CEO y consejera independiente y miembro de la iniciativa #SomosMujeresTech, y Rosa Díaz Moles, Directora del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI).

¿Qué nos dice el ONTSI de la situación de la mujer frente a la tecnología?

Para conocer la situación de la mujer en tecnología nos apoyamos en fuentes oficiales de datos, que indican que la mayoría de los especialistas digitales son hombres, las mujeres suponen el 18%. Es llamativo que a pesar de que dentro del conjunto de los egresados universitarios las mujeres son mayoría, dentro de las personas que finalizan titulaciones TIC tan solo representan el 12,8%, un valor muy lejano a la paridad. Donde encontramos más infrarrepresentación femenina es en ingenierías, donde solo son el 28,3%, y en informática, donde hay únicamente un 14,3% de mujeres. Además, las diferencias por género en titulaciones de formación profesional relacionadas con la informática son mayores a las registradas en titulaciones universitarias. Hay mucho camino por recorrer para lograr una verdadera igualdad en este ámbito. La convergencia de género es un objetivo prioritario de la Década Digital de Europa para 2030 aún lejano tanto en nuestro país como en el conjunto de la Unión Europea.

¿Por qué es perjudicial la falta de talento femenino en las tecnológicas?

La falta de talento femenino en el sector tecnológico es perjudicial por varias razones. En primer lugar, limita la diversidad de pensamiento y enfoques disponibles para resolver problemas. Además, perpetúa estereotipos de género y puede llevar a la creación de tecnologías sesgadas que no satisfacen las necesidades de toda la población. La inclusión de mujeres en roles tecnológicos no solo beneficia a las empresas al aumentar la innovación y la creatividad, y, como indican diversos estudios, mejora su cuenta de resultados, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa y justa.

¿Qué prácticas son necesarias para llegar a la igualdad en el sector tecnológico?

Para lograr la igualdad de género en tecnología, se requieren intervenciones a varios niveles. Esto incluye políticas de contratación inclusivas, programas de mentoría y desarrollo profesional específicos para mujeres, así como la promoción de una cultura organizacional que valore la diversidad. También es crucial abordar los sesgos de género en los procesos de reclutamiento y promoción.

¿Qué se le sigue diciendo a la niña que quiere estudiar STEM y qué debería decírsele?

No sé si es lo que se le dice a unan niña que quiere estudiar STEM o más bien lo que no se le dice, porque en muchas ocasiones lo que no se conoce no se elige y, si en nuestro entorno familiar aún hay falta de conocimiento en las disciplinas STEM es más fácil encaminarlas hacia otras profesiones más tradicionales, cuya finalidad está más claramente definida y divulgada, y es posible que esta falta de conocimiento del sector TIC sea uno de los elementos que entran en juego a la hora de hacer que pocas niñas y jóvenes elijan estudios encaminados a esta profesión. Por ese motivo, es necesario animar a las niñas a que exploren el mundo de la ciencia y de la tecnología, Está claro que la sensibilización a través de referentes femeninos que muestren la creatividad, flexibilidad y versatilidad de las STEM es una necesidad. Es necesaria mayor visibilizacion de nuestro trabajo para que llegue a las niñas y les sirva de ejemplo.

¿Cree que la incorporación de la mujer a los sectores científicos y tecnológicos pasa por una política realmente efectiva de conciliación?

La conciliación entre la vida laboral y personal es un factor importante para la incorporación de la mujer a los sectores científicos y tecnológicos, pero no es el único. Si bien una política efectiva de conciliación puede facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral, también son necesarias medidas más amplias para abordar las barreras estructurales y culturales que limitan su acceso y progreso en estos sectores. Esto incluye la eliminación de sesgos de género, la promoción de entornos laborales inclusivos y, uno de los más relevantes, que tiene que ver con la educación y formación de nuestras niñas en STEM desde una edad muy temprana.

¿Qué puede ocurrir si la mujer no forma parte de procesos de cambio como el desarrollo de la IA?

Si la mujer no forma parte de procesos de cambio como el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), vamos a perpetuar y amplificar sesgos de género y otras formas de desigualdad. Esto puede llevar a la creación de sistemas y algoritmos que discriminan o excluyen a ciertos grupos de personas, perpetuando así desigualdades sociales y limitando el potencial beneficio de la IA para toda la sociedad. La inclusión activa de mujeres en estos procesos es fundamental para garantizar que la tecnología se diseñe y utilice de manera ética y equitativa.

