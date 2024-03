Rita Estévez: «Una mayor inclusividad en la Inteligencia Artificial debe ser una prioridad para todos nosotros»

El Club Diario de Mallorca acogerá el próximo 13 de marzo a las 18 horas una nueva edición de Mujeres Tech Foro Innovación 2024. La jornada, patrocinada por Coca Cola y con la colaboración #SomosMujeresTech, una iniciativa de Hill & Knowlton. El debate, que será moderado por Palmira Muñoz, directora de tecnología de Hill & Knowlton y coordinadora de la iniciativa #SomosMujeresTech; contará con la participación de Pilar Torres, Head of Eviden, an Atos business, Iberia, Italia y MEA; Margarita Martínez, fundadora y CEO de Gladtolink y presidenta de la Asociación Balear de Software, Internet y Nuevas Tecnologías; Patricia Rosselló, CEO de Roibos; Rosa Díaz, Directora del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, y Rita Estévez, CEO y consejera independiente y miembro de la iniciativa #SomosMujeresTech.

¿Hay que seguir insistiendo para que las niñas se interesen por los estudios STEM?

Absolutamente. En la actualidad existe una escasez de talento en tecnología generalizada. Y éste se acentúa en al caso del talento femenino. Sólo 1 de cada 3 profesionales que se dedica a la investigación, ciencias o tecnología es mujer. Y hacer frente a este déficit de mujeres en materias tan relevantes para la sociedad, más que hacer lo correcto, es una necesidad económica. Aunque ha habido avances positivos en los últimos años, siguen existiendo sesgos sociales que asocian estas disciplinas a perfiles masculinos. Estos sesgos se identifican principalmente en las escuelas o universidades dónde las niñas o jóvenes se autoexcluyen de estas materias o ya en el ámbito laboral dónde las jóvenes no se ven capaces de llegar a puestos de responsabilidad. Es un problema complejo cuya solución requiere de una estrecha colaboración público-privada y de poner en marcha un conjunto de iniciativas. Entre ellas por supuesto empezar por la escuela, dando visibilidad a referentes femeninos, pero también hablando del alto impacto social de la tecnología. Definir medidas de flexibilidad horaria en el entorno laboral, impulsar una cultura inclusiva para evitar sesgos y potenciar el mentoring o coaching. La tecnología en general es actualmente el motor de transformación de la sociedad y las mujeres tienen un papel clave en esta transformación.

Mujer en puesto de responsabilidad en el sector tecnológico, ¿Su caso es una rareza o un indicativo del cambio?

Acceder a puestos de responsabilidad en el sector de tecnología es el resultado del esfuerzo, liderazgo en positivo, una buena gestión y trabajo en equipo. Es un sector muy técnico y dinámico, en un entorno muy competitivo, donde hay que estar al día y tener mucha inquietud. Pero excepto esas particularidades, no es diferente a otras industrias. Actualmente las mujeres ocupan en torno a un 5% de los puestos de alta dirección en las tecnológicas. En España hemos ido abriendo camino y tenemos buenos ejemplos. Mi experiencia es que se trata de un sector que valora la diversidad para la creatividad e innovación, dónde nuestro estilo de liderazgo aporta mucho valor. Se trata de equipos de alto rendimiento, en búsqueda constante de nuevos retos a los que hay que aportar una importante visión estratégica, de negocio y mucha innovación.

¿Cómo ha vivido su incorporación en un sector eminentemente masculino?

Sinceramente, lo he intentado vivir con naturalidad. No he querido verlo como un problema, sino intentar cambiar el “status quo” con resultados, generando valor económico para el negocio y con un estilo de liderazgo innovador y en positivo. Efectivamente habré vivido alguna situación más incómoda o tenido que demostrar más que mis compañeros masculinos como resultado de la falta de costumbre o sesgo cultural existente. De hecho, era divertido ver cómo con el paso del tiempo, algunos directivos te reconocían lo mucho que había aportado la diversidad a la compañía y cómo ellos mismos habían ido cambiando de opinión. Afortunadamente el esfuerzo de muchas de nosotras que hemos trabajado en minoría está dando sus frutos, y con la ayuda de la regulación y referentes, se está produciendo un avance progresivo. Aún frágil porque hay que hacer más, de ahí que debamos mantener el foco y compromiso con el talento femenino, identificarlo y hacerlo crecer. Es positivo para la sociedad, pero también para las empresas y sus resultados.

La irrupción de la IA ha supuesto una revolución, ¿Hay talento femenino participando de este gran cambio?

Llevo trabajando con la IA casi 10 años, actualmente en proyectos de IA generativa, y soy de la opinión de que con esta última IA estamos ante la mayor disrupción tecnológica en muchos años. Estamos en una fase incipiente, pero se puede ya anticipar el importante cambio de paradigma que la IA Generativa supondrá para cómo nos relacionamos, trabajamos en las empresas, modelos de negocio en las empresas y sociedad en general. En este campo, al igual que en otras ramas tecnológicas, las mujeres siguen estando insuficientemente representadas. La ONU estima que una de cada cinco mujeres (22%) de los profesionales de la IA son mujeres, lo cual supone un gran desafío ya que la falta de incorporación del talento femenino a la IA puede derivar en una falta de perspectiva en su diseño y desarrollo. También en una posible aparición de sesgos en los algoritmos de forma que los modelos tomen decisiones que no funcionen para el 50% de la sociedad. Las mismas compañías de tecnología son conscientes y están activamente trabajando en cerrar esta brecha. Por ejemplo, aunque lentamente están surgiendo grandes profesionales femeninas en la IA (Fei-Fei Li, Elaine Rich, Cynthia Breazeal..) que pueden servir de referencia a otras muchas mujeres. Una mayor inclusividad en la IA debe ser una prioridad para todos nosotros.

La diversidad en los equipos: ¿Qué puede aportar, en concreto, la incorporación de la mujer en las compañías tecnológicas?

La diversidad en los equipos de desarrollo de las nuevas soluciones tecnológicas resulta crítica para reflejar la diversidad en la sociedad y del mundo actual. Y no sólo diversidad de género, sino también de edad y otros tipos de diversidades. No se puede dejar sin representación a más del 50% de la sociedad. Se trata por un lado de una cuestión de equidad y justicia, pero por otro e igualmente importante, de una cuestión económica para aprovechar un talento inestimable que no podemos dejar atrás, considerando además la escasez de talento en general, en tecnología. Adicionalmente, la diversidad en los equipos será fuente de creatividad e innovación. La mujer aportará una perspectiva complementaria en base a ciertas características más propias de la mujer como pueden ser un enfoque más de personas, la capacidad de colaborar y resolver problemas, retener el talento y aportar visiones diferentes para fomentar nuevas soluciones y casos de uso.

¿Cree que la visibilización de referentes femeninos en entornos científicos y tecnológicos es imprescindible para alcanzar la igualdad?

La visibilidad de casos de éxito e historias de impacto de mujeres en Tecnología es clave en esa labor de convencer a las niñas y jóvenes a incorporarse a esta industria tan apasionante, con tanto futuro y empleabilidad de calidad, pero que aún es mayoritariamente masculina. El que se conozcan referentes femeninas con éxito afianzará la confianza de que es posible llegar, que tenemos un papel que desarrollar y que es posible una conciliación con tu vida familiar. Esta labor de dar a conocer historias de éxito será fundamental en las escuelas y universidades, pero también en el entorno privado. Como líder en diferentes organizaciones, creo que debemos también en el entorno privado, buscar referencias del liderazgo femenino en Tecnología.

Más información e inscripciones <strong>clubdiariodemallorca.es</strong>

