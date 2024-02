El presidente del Consell de Formentera firmó un contrato de 18.000 euros con un medio del periodista 'ultra' Javier Negre

El presidente del Consell Insular de Formentera, Llorenç Córdoba, firmó a principios de este mes de enero una campaña de promoción turística con un medio de comunicación, Edatv Consulting, propiedad del periodista vinculado con la ultraderecha Javier Negre.

Según información que obra en poder de Diario de Ibiza, se trata de un convenio de colaboración con la citada empresa "para promocionar, a nivel nacional, las actuaciones que realice el Consell de Formentera en materia de promoción turística".

Por cuantía, se trata de un contrato menor, que son aquellos de un máximo de 15.000 euros sin IVA y que se pueden adjudicar directamente sin pasar por la Junta de Gobierno.

El propio conseller de Turismo, Artal Mayans, ha reconocido que a principios de año, no recuerda la fecha exacta, el presidente le comunicó la existencia de ese contrato una vez que ya lo había firmado.

Al preguntarle sobre si no puso objeción, Mayans manifestó: "Si es el presidente, donde hay patrón no manda marinero". Y explica que "esta campaña es para este año y no hace muchos días me contactaron [de la empresa] para facilitarles vales para la ITB de Berlín y otros eventos; entiendo que el contrato de colaboración es por un año".

El conseller no tiene en cuenta la tendencia política de ese medio de comunicación: "Entiendo que es un medio de comunicación más que por muy de derechas o de izquierdas que sea, llega a un público y el contenido que transmite es de carácter promocional, no quiero interpretar una mala intención". Añadió que habrá que "analizar los rendimientos de las acciones" promocionales que se deriven de ese contrato.

Contratos con el Consell de Eivissa y con Sant Antoni

En noviembre de 2023 el PSOE en el Consell Insular de Ibiza, denunció que el gobierno del PP en la institución insular pagó al medio del «ultra», en palabras del grupo socialista, Javier Negre, para promocionar la isla en la feria turística de Fitur el pasado mes de enero. En concreto, la institución insular abonó a través de la empresa pública Fecoev un total de 7.256 euros a Edatv, «al pseudomedio de ultraderecha de Javier Negre por el concepto de publicidad para la promoción turística de Ibiza en la feria Fitur 2023», según el PSOE de Eivissa.

Por las mismas fechas los socialistas de Sant Antoni también denunciaban que el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, había destinado 6.043 euros del Ayuntamiento a la "plataforma ultraderechista" de Javier Negre, Edatv. Se trata de un "polémico pseudomedio de comunicación ultra, denunciado en incontables ocasiones por sus bulos, injurias y acosos, llegando incluso ser bloqueado en Internet por diversas redes sociales como Youtube o Twitter", informaron entonces desde el PSOE.

En ese momento el PSOE de Sant Antoni recordó que la Ley de Publicidad Institucional de les Illes Balears establece que, para la contratación de medios de comunicación, “solo se tendrán en cuenta los criterios objetivos, de alcance territorial, de difusión de cada medio y de coste económico”, algo que “incumple claramente este contrato con Edatv, ya que no recoge ninguna justificación de audiencia”.