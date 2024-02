El Centro Oceanográfico de Baleares estudiará los efectos de las olas de calor marinas en la supervivencia del atún rojo

Investigadores del Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) lideran un estudio que analizará el efecto de las olas de calor marinas y la alimentación en las tasas vitales y el éxito de reclutamiento del atún rojo atlántico.

El equipo científico se ha reunido por primera vez en Palma esta semana para poner a punto los objetivos principales propuestos como el análisis retrospectivo de las principales olas de calor que han sucedido en las zonas de reproducción y agrupación de atunes juveniles en el Mediterráneo occidental y proyecciones en escenarios más allá del rango de datos disponibles.

Las olas de calor marinas son eventos extremos en los que la temperatura del agua de mar aumenta severamente por encima del promedio, según ha explicado el IEO en nota de prensa.

Estas olas de calor están aumentando en frecuencia, intensidad y duración, a nivel mundial, y también en el mar Mediterráneo. Aunque las olas de calor suponen una enorme presión sobre los ecosistemas poco productivos del mar Mediterráneo, que ya están sometidos a estrés, sus impactos ecológicos siguen sin comprenderse bien.

El mar Mediterráneo es el principal lugar de desove para el atún rojo atlántico así como otras especies de atunes. El objetivo de este proyecto es identificar cómo las olas de calor afectan a la época de reproducción, la alimentación y la supervivencia de las crías del atún rojo del Atlántico.

El proyecto involucra además a expertos de la Infraestructura para el Cultivo del Atún Rojo (ICAR- IEO, CSIC), el Sistema de Observación y Predicción Costero de Baleares (Socib), el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea), la Universidad de Oslo, la Universidad de Bergen y el Institute for Coastal Marine Environment of the National Research Council.

Durante la realización del proyecto, que finalizará en 2026, se realizará un análisis retrospectivo de las principales olas de calor que han sucedido en las zonas de reproducción y agrupación de atunes juveniles en el Mediterráneo occidental.

Además, se harán proyecciones en escenarios más allá del rango de datos disponibles. La investigadora responsable de proyecto, Patricia Reglero, ha explicado que estas proyecciones son complejas y requieren una implementación cuidadosa de los procesos ecológicos y fisiológicos que se estudiarán en este proyecto.

"El proyecto Tunawave contribuirá a la comprensión y la gestión exitosa de un gran depredador clave en el mar Mediterráneo, al examinar las consecuencias de las olas de calor marinas en las etapas de vida más tempranas", ha concluido Reglero.