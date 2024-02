Los directores educativos salen en defensa del centro de formación ante la presión sindical para cerrarlo

Todas las asociaciones de directores de centros educativas de las islas han salido en defensa del centro de formación para equipos directivos de la conselleria de Educación (CFIRDE) ante la petición sindical unánime de cerrarlo al considerarlo "un gasto prescindible e innecesario". Los representantes de los directores lamentan las declaraciones de los sindicatos y defienden la labor del CFIRDE como elemento clave para la mejora de los centros y por tanto del aprendizaje. Sostienen que "sin duda" su apertura, en mayo de 2021, supuso "un enorme hito" y aseguran que es un centro referente para otras comunidades autónomas como "camino a seguir".

Tal y como publicó este diario, los sindicatos de la enseñanza pública han pedido a la conselleria de Educación que cierre el CFIRDE. Lideró la petición ANPE, al considerarlo "un chiringuito" cuyo presupuesto (alrededor de los 530.000 euros, incluyendo aquí los sueldos de los nueve asesores en plantilla) podría destinarse a cubrir otras necesidades del sistema educativo.

"Mal vamos y flaco favor hacemos a la mejora del sistema si partimos de este pensamiento", han lamentado las asociaciones de directores en un comunicado remitido a los medios en el que han señalado que en la LOMLOE "se identifica la dirección de los centros educativos como un factor clave para la calidad del sistema educativo y se apuesta por un modelo de dirección profesional en línea con las recomendaciones europeas sobre esta figura". Esta profesionalización, indican, la entienden "no como un grupo cerrado, no como un cuerpo, sino como el tráfico de la docencia a una dirección escolar eficaz expresada por medio de las habilidades, actitudes y prácticas específicas que se requieren". El objetivo final es "tener personas muy formadas, preparadas y, cómo no, reconocidas para asumir unas funciones directivas que son claramente diferentes del que supone las funciones de un docente", señalan.

"Nadie mejor que las personas que ocupan actualmente las direcciones escolares para valorar las necesidades para acceder a estos lugares de tan alta responsabilidad, lugares de liderazgo para hacer avanzar el centros y lograr los mayores éxitos de su alumnado", reza el texto, que insiste en el "excelente" funcionamiento del CFIRDE y celebra que se haya aumentado la oferta formativa para los equipos directivos y para docentes interesados en asumir esa responsabilidad. A nivel estatal, tanto desde FEDEIP, la federación española de directivas de educación infantil y primaria, como desde FEDADi, la federación española de directivas de educación secundaria, se ha acordado continuar instando a las diversas administraciones autonómicas a disponer de un centro específico que "vele por las necesidades y enriquecimiento profesional de las directivas de los centro escolares, siguiendo el mismo modelo que ya tenemos en Balears", CCAA que ha sido pionera en este aspecto. Creen además que el CFIRDE contribuye a crear "un cambio de cultura" y recuerdan que a día de hoy un 20% de los centros queda cada año sin candidato a la dirección.

Confían en que la conselleria de Educación siga respaldando el centro y "extienden la mano" a los sindicatos para debatir sobre el mejor modelo para los centros educativos. Firman el texto ADIPMA (Associació de Directors i Directores d’Infantil i Primària de Mallorca); ADIPME (Associació de Directors i Directores d’Infantil i Primària de Menorca); ADIPEF (Associació de Directors i Directores d’Infantil i Primària d’Eivissa i Formentera); ADESMA (Associació de Directors i Directores d’Educació Secundària de Mallorca); ADESME (Associació de Directors i Directores d’Educació Secundària de Menorca); ADESPI (Associació de Directors i Directores d’Educació Secundària i Règim Especial de les Pitiüses).