Tensión entre el PSOE y Albert Salas por dos contratos menores que el Consell adjudicó a la agencia de comunicación de la directora de IB3 TV

"No sabía que había venido a un juzgado". Máxima tensión entre el PSIB- PSOE y el director general de IB3, Albert Salas, después de que los socialistas hayan denunciado que el Consell de Mallorca adjudicó a dedo dos contratos menores por valor de 29.000 euros a la agencia de comunicación Vivir del Cuento de Mar Comín, nueva directora de la televisión pública.

Así, durante la comisión de control a IB3 celebrada en el Parlament, la oposición ha resaltado que los anuncios de adjudicación de dichas contrataciones se publicaron cuando Salas ya había anunciado a su nuevo equipo con Comín al frente de IB3 TV y Daniel Barjacoba en la radio, que había ejercido hasta entonces como jefe de prensa del presidente del Consell, Llorenç Galmés. "IB3 no puede ser un club de amigos que se adjudican entre ellos contratos menores a dedo, no es ni ético ni estético", ha defendido la diputada Pilar Costa.

Por su parte, Albert Salas ha negado que aquellos contratos los hiciera personalmente Barjacoba, sino que eran los técnicos del Consell los encargados de la firma, y ha mostrado su indignación por la denuncia lanzada desde el Partido Socialista. "Estoy muy sorprendido por el tono, parece que me están regañando. Tengo plena confianza en los profesionales que forman parte de mi equipo. No conviertan la comisión de control a IB3 en un show", ha detallado Salas. Asimismo, el director del ente autonómico ha calificado las acusaciones de "calumnias", sin entender las formas en las que la bancada socialista se ha dirigido hacia su persona.

Declaración de Bienes

Asimismo, los socialistas también han denunciado que Salas todavía no ha publicado en la Oficina Anticorrupción su declaración de bienes a pesar de que hace tres meses que tomó posesión del cargo. No obstante, el director general de IB3 ha defendido que no tiene ningún problema en publicar dicha información, activando los mecanismos internos para que su patrimonio sea público lo antes posible. "Tengo aquí mismo la información, si quieren se la envío a través de una carpeta de WeTransfer", ha replicado Salas.

Por otra parte, la diputada del PSOE Mercedes Garrido también ha acusado a Salas de vulnerar el derecho a la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del ente, debido a que la gerente enviara una carta a toda la plantilla, "pasando por encima del comité de empresa, en una misiva donde les da un chantaje a los trabajadores y trabajadoras del ente".

La productora niega los hechos

Por su parte, desde la productora Vivir del Cuento también niegan los hechos de los que le acusó al Partido Socialista, asegurando que Daniel Barjacoba nada tiene que ver con estos dos contratos. En este sentido, defienden que son dos adjudicaciones que no se dieron a dedo, sino que las ganaron a través de concurso, y recalcan que dicha agencia ha trabajado durante muchos años con el PSOE a través de Catalina Cladera en el Consell, por lo que no entienden las acusaciones lanzadas hoy en el Parlament.