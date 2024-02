Francisco Pascual: «La nueva ley antitabaco equiparará el precio de los cigarrillos en toda Europa ya que duplicarlo es la medida más eficaz»

Francisco Pascual pronunció ayer la conferencia inaugural de unas jornadas sobre tabaquismo en Atención Primaria de Mallorca. Este médico de familia se especializó en la atención de todo tipo de conductas adictivas, desempeño que lleva realizando desde el año 1987

Explíqueme qué es el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo (PIT) 2021-2025.

Es un borrador de medidas antitabaco que quedó olvidado en algún cajón del ministerio de Sanidad a finales de la pasada legislatura. Incluía algunas ya pactadas con las asociaciones de pacientes, sociedades científicas y profesionales. Es un documento de consenso que nunca vio la luz pese a que tanto Darias (Carolina) como Miñones (José), los dos últimos ministros de Sanidad, lo impulsaron.

¿Qué objetivo tiene?

El PIT es un embrión de la próxima ley antitabaco, incluye las medidas que deberían plasmarse en una futura ley. Todo el mundo recuerda la ley antitabaco de 2010 porque prohibió fumar en los bares y restaurantes. El PIT actual se está revisando desde finales del año pasado y en este 2024 se presentará otro plan que tendrá una duración cuatrianual.

¿Y cuándo se aprobará la nueva ley antitabaco? La última, la de 2010, nos situó a la cabeza de Europa en cuanto a medidas contra este hábito, pero parece que ahora estamos algo rezagados.

Bueno, es cierto que en los últimos años el descenso de fumadores se ha ralentizado. Respecto a la ley, tiene su recorrido parlamentario que se dilata entre un año y medio y dos. Creo que a finales de 2025 podremos aprobarla y nos colocaremos de nuevo a la cabeza de Europa en cuanto a medidas contra el tabaquismo.

¿Cuáles son los principales objetivos de la ley?

Contempla dos hitos: conseguir que en 2025 tan solo fume el 18,5% de la población y que en 2040 ese porcentaje de fumadores se reduzca hasta el 5%, reducir un punto cada año.

¿Qué porcentaje de españoles fuma en estos momentos?

Casi el 20%, uno de cada cinco.

¿Qué medidas aplicarán para conseguir estos hitos?

Regularemos nuevos espacios sin humo. No se podrá fumar en las terrazas, como ya hacéis aquí en Baleares. Las cajetillas deberán tener un etiquetado neutro, sin colores ni marcas, no se podrán usar aromatizantes en el tabaco calentado y se equiparará la fiscalidad del tabaco tradicional con el calentado y con los vapeadores. No se podrá fumar en los campos de fútbol, en las paradas de autobús y en las cercanías de las escuelas.

¿Y no contemplan aumentar el precio de la cajetilla?

También. No puede ser que en Francia un paquete de tabaco cueste doce euros y aquí tan solo cinco porque al final nos convertimos en el estanco de Europa. Además hemos comprobado que por cada incremento del precio en un 5%, baja un 10% el número de fumadores. También queremos que todos los fármacos para dejar de fumar estén financiados.

Volvamos al precio. ¿En qué cuantía piensan subirlo?

Hay que equiparar el precio del tabaco en toda Europa, lo que duplicaría su precio actual. Es la medida más eficaz. Te contaré una anécdota. En una subida reciente un paciente mío fumador me dijo que teníamos que abordar su hábito porque había hecho cuentas y tenía que decidir si fumaba o pagaba el alquiler.

¿Qué medidas barajan para proteger al fumador pasivo?

Entre otras, prohibir fumar en los coches.

Los vehículos son privados, ¿cómo piensan hacerlo?

Está demostrado que fumar en el coche provoca accidentes. Y ya se impuso la obligatoriedad de llevar puesto el cinturón de seguridad primando esta sobre la comodidad. Además, hemos comprobado que las sustancias del tabaco se quedan en la tapicería del vehículo y pueden afectar a los niños y a los ancianos que se suban a él. Tenemos que hacer un estudio legal sobre el humo de tercera mano. Por otra parte, si vas fumando en un coche y tiras la colilla por la ventana, también te pueden multar. El espíritu de la ley es cuidar al fumador pasivo. No soy un experto jurídico y no sé si podríamos implantar esta medida, pero en Nueva Zelanda han decidido que todos los nacidos en un año determinado no puedan comprar tabaco nunca, no se les vendería, con el objeto de conseguir una generación sin humo.

¿Y en las terrazas? Aquí es decisión del propietario de cada establecimiento.

Fumar en las terrazas se va a prohibir porque debe prohibirse. Pese a que se piensa que estás al aire libre y no te afecta, se ha demostrado que la cifra límite de la pureza del aire, las sustancias tóxicas que contiene, en las terrazas en las que se fuma se multiplica por entre dos y ocho. Y se sabe que cuando el fumador se aleja diez metros (de la terraza) las sustancias tóxicas desaparecen del aire.

Explíqueme las diferencias entre el tabaco calentado y los vapeadores.

El tabaco calentado es tabaco que se consume con una combustión menor, a unos cuatrocientos grados. Tiene menos sustancias tóxicas que el tabaco tradicional, en torno a las 600, pero contiene nicotina y algunas sustancias que provocan cáncer y problemas cardiovasculares.

¿Cuántas sustancias tóxicas alberga el tabaco tradicional?

Cuatro o cinco mil distintas, entre ellas algunas que ponen los fabricantes para potenciar su efecto adictivo.

¿Y los vapeadores?

Los vapeadores pueden tener o no nicotina. Pero contienen líquidos que pueden ser de sabores diversos e incluso de derivados del cannabis.

¿Es cierto cómo se dice que son la puerta de entrada al consumo de tabaco tradicional?

Sí. Se estima que el sesenta por ciento de las personas que vapean también fuman tabaco tradicional. Son lo que llamamos fumadores duales.

¿Y el vapor que se inhala es perjudicial?

Sí. El vapor que emana de los vapeadores es tóxico para los pulmones y se sabe que provoca una enfermedad pulmonar que se llama evali (patología que cursa con fatiga, con una disminución de la capacidad respiratoria y que puede provocar fiebre y pérdida de oxígeno en sangre. La provoca un proceso inflamatorio que se desencadena cuando se usan productos que contienen aceite de vitamina E en los vapeadores).