Una profesora que consiguió plaza en la Náuticopesquera sin oposición y está de baja ejerce como psicóloga

La polémica por el proceso de estabilización del personal docente no ha terminado, y va más allá. La osadía de algunos interinos al apuntarse a especialidades de las que no sabían nada para conseguir una plaza como funcionarios de carrera sin haber opositado ha acabado en algunos casos en situaciones de baja. Es lo que ha denunciado el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Náuticopesquera al referir que una profesora de piano, un químico y una psicóloga que consolidaron plaza mediante el proceso excepcional de concurso de méritos, están en situación de incapacidad temporal desde principios de curso. Es más, advierte de que esta última docente está ejerciendo en la actualidad como psicóloga.

Este diario ha comprobado que la funcionaria de Educación, que al estar de baja se ve imposibilitada a cumplir con su jornada completa e impartir las asignaturas de Electricidad, Taller de torno y soldadura e Instalaciones frigoríficas, concierta citas actualmente en una consulta privada de psicología. Como ha comprobado este diario, la profesora, aun estando de baja médica, cita a pacientes para estos días y cobra sesenta euros por consulta psicológica. Lo hace de forma presencial en un despacho situado cerca de Via Alemanya, y online, «para adaptarme mejor a los horarios del paciente». En su perfil de Instagram se anuncia como psicoach, asegura ser psicóloga clínica y deportiva y triatleta, ofrece coaching nutricional e incluye un link de acceso directo a un portal web de terapeutas en el que se puede pedir cita con ella.

En esta dirección de internet dice estar especializada en el tratamiento de los siguientes problemas emocionales: ansiedad, coaching, estrés, depresión, baja autoestima, trastorno obsesivo compulsivo, celos y otros problemas de pareja, crisis existencial, crisis de angustia, trastorno de la personalidad, problemas del sueño, control de la ira y procesos de duelo, entre otros. Además, en el apartado ‘sobre mí’ explica que «como psicóloga y coach te ayudaré a profundizar en ti de una manera integral: a través de la nutrición, de la vida activa, del autoconocimiento, la autoestima, la gestión emocional y el desarrollo personal».

Las quejas por el temor a que profesores sin experiencia en una materia consiguieran plaza fueron numerosas y notorias, antes de que empezara el curso 2023-2024, y después. El Centro de FP de Náuticopesquera fue el más activo en sus denuncias, ya que mediante el proceso excepcional de concurso de méritos los profesionales antes referidos, además de otros tres -dos con la titulación requerida y un ingeniero que según señalan desde el centro «aunque no sea marino, cumple bien con sus clases»- consolidaron plaza, un hecho que desde el centro de FP consideraban que podía hacer peligrar la homologación de la escuela, al carecer estos profesores de los títulos de la Marina Mercante, tal y como obliga la legislación vigente.

Desde la Náuticopesquera acusaron al anterior equipo de Educación de haber dictado una «resolución arbitraria» pese a los recursos de varios denunciantes que advertían de un presunto fraude de ley incluyendo a personas que no cuentan con la formación necesaria. De hecho durante el proceso de estabilización, desde la escuela se advirtió a la conselleria de Martí March de los riesgos de que consiguieran plazas personas totalmente ajenas a la especialidad.

La situación actual es que tres de los docentes que consolidaron plaza llevan de baja desde el inicio de curso. «El día 1 de septiembre los tres tomaron posesión del cargo, el día 9 todos se incorporaron y en esas tres semanas, más o menos, que faltaban para que empezaran las clases, hubo una asignación de asignaturas y horarios tras lo cual la psicóloga presentó la baja. No llegó ni a empezar las clases», recuerdan desde Náuticopesquera.

Sobre la profesora de piano, señalan que empezó las clases, pero que «el ambiente estaba muy caldeado con profesores y alumnos mosqueados y la gota que colmó el vaso para ella fue la viñeta que publicó el diario sobre ella. Al día siguiente o a los dos días, dejó de ir», explican. En cuanto al químico, relatan que «empezó con ganas y se preparó», pero que «un día una alumna le cantó las cuarenta y a mediados de octubre, aproximadamente, dejó de dar clase». Desde entonces, los tres interinos que consiguieron plaza como funcionarios de carrera sin haberse presentado a oposición «van renovando las bajas», cuentan desde el centro de FP de Palma.

Sustituciones

¿Quién da la formación que deberían impartir estos docentes? Según explican, la Conselleria de Educación, como una solución intermedia cuando aún no estaban todos en situación de incapacidad temporal, «contrató a profesores de apoyo para que les ayudaran en las clases». Finalmente -relatan- cuando los tres funcionarios ya no estaban en el centro, «el interino que daba apoyo al químico asumió las asignaturas de este y las de la profesora de piano» -ambos tenían una plaza de media jornada-, el director del centro también se encarga de algunas horas, y «desde el principio un sustituto asumió la plaza de la psicóloga, ya que en ningún momento llegó a ver a los alumnos».

Desde Náuticopesquera confiaban en que inspección educativa acudiera al centro y corroborase si esos profesores podían ejercer o no, aunque sentencian que el problema «ya era de raíz. El sistema estaba mal diseñado desde que se permitió que cualquiera pudiese apuntarse a lo que quisiera, así que el problema fue de la Conselleria de Educación».

También critican la decisión de los interinos que optaron por consolidar plaza en una especialidad para la que no tenían formación: «Aunque les estuviese permitido hacerlo, éticamente es intolerable. Hay que tener cara para, por ejemplo, si nunca has ejercido de fontanero, o nunca has montado aires acondicionados, plantarse en una FP de Grado Superior a impartir clases».

A pesar de las quejas emitidas desde el centro, reconocen haber dejado «de hacer ruido» para no perjudicar a los alumnos, porque aseguran que «el estrés, los nervios y la preocupación estaban provocando que las notas fuesen en caída libre». Ayer, finalmente, la Conselleria aseguraba que los estudiantes del Centro de Náuticopesquera «tienen asegurada su titulación por parte de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible».