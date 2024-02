El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, se ha reunido esta mañana con Sergio Rodríguez y Agustín Buades, dos de los diputados tránsfugas de Vox. Un encuentro que, según ha explicado fuentes vinculadas a Le Senne, ha sido solicitado por parte de los diputados rebeldes, cuya expulsión de Vox ha sido notificada esta misma mañana en la Cámara. Tanto Rodríguez como Buades no han querido hacer declaraciones a la salida de la reunión mientras que Le Senne le ha restado importancia al encuentro. "Con cualquier diputado me reúno siempre que lo requieran. No hay novedades, todo siguel igual", ha expresado el presidente del Parlament en declaraciones a IB3 Notícies.