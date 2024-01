El Govern de Marga Prohens está dispuesto a votar a uno de los cinco diputados rebeldes de Vox como nuevo presidente del Parlament en sustitución de Gabriel Le Senne. Así, el portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha defendido que la presidencia de la Cámara Balear le corresponde a la formación ultraderechista según el pacto que ambas formaciones firmaron al inicio de legislatura. "Dentro del acuerdo de investidura llevamos que el presidente del Parlament sería del grupo parlamentario de Vox".

No obstante, Sagreras también ha condicionado el cumplimiento de dicho acuerdo por parte del Ejecutivo en virtud de si los ultraderechistas siguen cumpliendo con su parte, especialmente la de ofrecer una mayoría parlamentaria. "Queremos saber si Vox también está en disposición de cumplir lo que ponía en el acuerdo, entre otras cuestiones el número suficiente para tener las mayorías necesarias", ha recalcado el portavoz. En este sentido, cabe recordar que con los cinco díscolos de Vox, el PP suma 30 diputados, la mayoría absoluta, mientras que en el caso de apoyarse en los no adscritos no les alcanza.

Asimismo, la portavoz del grupo parlamentario Vox, Idoia Ribas, ha anunciado esta mañana que la dirección nacional del partido les ha comunicado a los cinco díscolos la apertura de expediente disciplinario en relación a su expulsión de la formación ultraderechista.

Elecciones anticipadas

Por otro lado, el portavoz popular también ha sido muy crítico con "la situación lamentable" que ha generado Vox y confía en que arreglen su crisis interna para seguir dotando de estabilidad al Govern. En cuando a la posibilidad de convocar unas elecciones anticipadas, Sagregras ha admitido que son muy optimistas, con un escenario favorable al PP, aunque considera que "los ciudadanos nos han votado para gobernar y no desean que cada cinco meses hata elecciones".