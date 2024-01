La mujer que en la madrugada del pasado martes fue agredida con su marido, que la golpeó con un martillo mientras estaba durmiendo, sigue ingresada en el hospital de Son Espases, pero su estado es estable. La mujer presenta un fuerte traumatismo facial y no sufrió ningún tipo de golpe en el craneo, como se sospechó en un principio. Por ello, la víctima en ningún momento llegó a ingresar en la UCI del hospital, debido a que los médicos no lo consideraron necesario, porque las lesiones que presentaba no eran tan graves como en un principio se creía.

Su marido, un ecuatoriano de nombre Antonio, sigue detenido en las dependencias policiales de Palma, a la espera de ser presentada, posiblemente esta tarde, ante la autoridad judicial. Inicialmente está acusado de un delito de intento de asesinato, ya que el ataque se produjo mientra la víctima se encontraba durmiendo en su habitación. Existen muchas posibilidades de que la fiscalía solicite su ingreso en prisión, dada la gravedad de lo ocurrido. La mujer agredida por su marido con un martillo en Palma le había comunicado que quería separarse La Policía sigue investigando las circunstancias de esta agresión, pero parece que estaría motivada por la negativa del individuo a aceptar la separación que le propuso su mujer hace varias semanas. La pareja, de hecho, se había separado, pero ambos compartían la misma vivienda. Se trata de un piso ubicado en la calle Bernat Amer, en Palma, próximo al polideportivo de es Fortí. 8 Los hechos ocurrieron de madrugada. Poco antes de las tres fue el hombre el que llamó por teléfono a la centralita 112, diciendo únicamente que su mujer estaba gravemente herida y que yacía sobre una gran mancha de sangre. En ningún momento dijo que había sido él quien había ocasionado este estado tan grave de la víctima, aunque más tarde llegó a confesarlo en la declaración policial que realizó más tarde. No sabía quién le había golpeado porque estaba dormida Cuando llegaron los policías se encontraron a la mujer con la cara llena de sangre. La víctima aún no había perdido el conocimiento, pero era incapaz de determinar cómo había sufrido aquella grave lesión, dado que fue atacada mientras estaba durmiendo. Mientras se procedía a atender a la mujer, el hombre mantuvo una actitud muy extraña. Estaba muy nervioso y al realizar una inspección por la vivienda se localizó un martillo con manchas de sangre. La herramienta había sido limpiada previamente de forma precipitada. El hombre fue detenido y debido a su estado la Policía optó por trasladarlo también al hospital, para ser atendido. El médico no encontró ninguna razón que justificara su ingreso en el hospital, por lo que fue conducido de nuevo hasta el edificio policial. Una mujer, en estado crítico tras ser golpeada con un martillo por su marido en Palma A media mañana la Policía trasladó al detenido hasta su vivienda, para realizar una inspección del lugar de los hechos. El sospechoso iba vestido con un mono de color blanco, para evitar que pudiera contaminar el escenario del delito. Los vecinos del edificio se mostraron muy sorprendidos al conocer los hechos y, sobre todo, al descubrir la identidad del detenido. La mayoría de vecinos no conocía que la pareja estaba atravesando una mala relación. De hecho, solo uno de ellos había escuchado una leve discusión. Antonio le dijo a su mujer “que la seguía queriendo”, pero nadie sospechó que esta crisis de pareja terminaría con un intento de asesinato.