La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que "en el tema de la lengua no hay ningún motivo de alarma para ponerse las camisetas" después de que esta mañana el IES Pau Casesnoves de Inca haya recibido al conseller de Educación, Antoni Vera, con las camisetas verdes y una pancarta en la que se podía leer "La llengua no es toca". La líder popular ha defendido la libertad individual de los docentes para llevar a cabo sus reivindicaciones pero ha querido recalcar que el plan lingüístico firmado con Vox no conllevará una segregación en las aulas.

Un instituto de Inca recibe al conseller de Educación con las camisetas verdes por el plan lingüístico pactado con Vox “Los que se ponen la camiseta lo que piden es que no haya segregación y no la habrá; que no se rompan los consensos, no se romperán y que se respete la autonomía de centros y la libertad de los equipos directivos. El plan piloto es voluntario, la última palabra siempre la tendrán los equipos directivos porque entendemos que cada centro tiene unas circunstancias diferentes y entra en la libertad y el buen criterio de los profesionales decidir que línea pedagógica tienen que aplicar”, ha explicado Prohens. Críticas al anterior Govern Asimismo, la presidenta del Govern ha querido vincular las quejas de los docentes con la situación que vivieron durante la anterior legislatura. "Quizá se ponen la camiseta porque la LOMLOE se hizo de espaldas al sector educativo, los sindicatos se encontraron una pared por parte del anterior Govern y aquí se han encontrado las puertas abiertas. O quizá se la ponen porque las infraestructuras educativas en esta isla estaban dejadas de la mano de dios cuando hemos llegado. Pero en tema de lengua no hay ningún motivo para la alarma". Recibimiento del instituto de Inca Los docentes del IES Pau Casesnoves han criticado frente al titular de Educación el plan lingüístico pactado entre el Partido Popular y Vox que destinará 20 millones de euros para aplicar la segregación lingüística en las aulas de Baleares. El claustro ha colocado justo en la entrada del instituto varias camisetas con mensajes como "Crida per una educació pública de qualitat" o críticas a la decisión de los populares de aceptar los 20 millones exigidos por Vox en lugar de destinarlos al transporte escolar, actividades culturales o la adaptación y mejora de los centros educativos.