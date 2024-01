Mateu Suñer: «Ser el número dos de Educación da respeto, pero no miedo»

Es una persona con perfil técnico, no político y no es del sector educativo, ¿se lo pensó bien antes de aceptar convertirse en el número 2 de Educación?

Sí, pero el conseller me convenció porque lo planteó como un tema sobre todo de gestión, y yo estoy cómodo gestionando. Es mucha responsabilidad y cierta presión y da respeto pero no miedo.

El conseller explicó que básicamente usted trabajará para dar respuesta a los problemas que les han ido exponiendo los centros en sus visitas, problemas reales que entiendo que no tienen que ver con el tema lingüístico.

Nada que ver. Nos hemos encontrado más o menos los mismos problemas en todo los centros. Por eso mi trabajo se centrará en las infraestructuras, las becas, servicios complementarios... y en coordinar y potenciar el trabajo conjunto de tres direcciones generales.

¿Por dónde irá su plan de infraestructuras y cuándo lo conoceremos?

Estamos rehaciéndolo y la previsión es presentarlo lo antes posible. Es complicado, queremos contemplar las necesidades que hemos ido viendo. Hay tres líneas: temas muy claros de escolarización, de creación de plazas escolares, donde hay necesidades y aulas modulares; otra línea de servicios complementarios y reformas integrales, con centros que necesitan un lavado de cara importante; y una tercera línea que es el plan de climatización.

¿Quedó mucha cosa pendiente del plan del anterior equipo?

Bastante, en tema de reformas. Había un plan, pero iba cambiando continuamente.

Fue gerente del IBISEC en la legislatura de José Ramón Bauzá, marcada por los ajustes y los conflictos, ¿qué recuerda de aquella época?

Fue muy complicado. Fui gerente un año y medio. El tema económico fue durísimo, había deuda y había que pagar a empresas y autónomos profesionales y no había dinero, fue duro ver las situaciones de algunas personas a las que había que pagar y no podíamos. Aunque algo hicimos, algunos centros en Eivissa, está claro que en esa situación no te podías plantear hacer cosas.

¿Aún pagamos esos años de parálisis?

En educación, sobre todo en infraestructuras, todo es como una bola de nieve: siempre irá a más. Más necesidad de crecer, de mantener, de adaptarse a normativa... Si paras está claro que volver a la normalidad cada vez se hace más difícil.