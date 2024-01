El Partido Popular apoya la propuesta que Vox le coló en el Decreto de Vivienda para que los menores puedan ir a las plazas de toros. Así lo ha confirmado esta mañana el portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras, argumentando que la modificación de la normativa que regula las corridas de toros en Balears forma parte del acuerdo de investidura con sus socios.

"Nosotros queríamos hablar de vivienda, no de toros. No lo hubiéramos tramitado de esta forma, de hecho es una enmienda presentada por Vox no por el PP, pero como es algo que está recogido en el acuerdo de investidura votaremos a favor para que así quede ya incorporada", ha detallado Sagreras. En este sentido, ha defendido que la mayoría de las comunidades autónomas permiten el acceso de menores a este tipo de eventos y ha recalcado que Podemos ya intentó sin éxito dicha prohibición en el Congreso de los Diputados debido a la falta de apoyo por parte del PSOE. "Esperamos que el partido socialista vote en consecuencia a favor de esta medida", ha reclamado el portavoz popular.

Cabe recordar que Vox aprovechó la tramitación parlamentaria del decreto de Vivienda para modificar por la puerta de atrás la normativa que regula las corridas de toros. En la propuesta presentada en el Parlament, firmada por la portavoz de los ultraconservadores, Idoia Ribas, se reclama una modificación del artículo 12 relativa a la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Balears.

Modificación del artículo 12

Actualmente dicho punto de la normativa establece la prohibición de que personas menores de 18 años «puedan asistir a las plazas de toros cuando se celebren espectáculos taurinos», así como que «dentro y fuera de la plaza de toros y en un lugar visible, se instalará un cartel que advierta de que el espectáculo puede herir la sensibilidad de los espectadores o espectadoras».

Así, Vox exige retirar el primer apartado del texto relativo a la prohibición de acceso de menores y mantener intacto el apartado de los carteles. La posibilidad de que los menores de edad puedan acudir a los toros es uno de los aspectos destacados en el acuerdo que firmaron populares y ultraderechistas para la investidura de la presidenta del Govern, Marga Prohens. De hecho, el punto 41 del pacto expresa lo siguiente: «modificaremos la ley de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Balears, que impide actualmente el acceso de menores de edad a eventos taurinos».