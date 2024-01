Juan Antonio Serra Ferrer, el exalto cargo del Govern procesado por abuso sexual a una mujer y una agresión a un policía, alega que estaba ebrio cuando ocurrieron los hechos. En su escrito de defensa, presentado en el juzgado que instruye el caso ante la petición de tres años de prisión por parte de la Fiscalía, no niega haber besado y lamido la cara a una mujer en un restaurante de Palma, sino que sostiene que no actuó con ánimo sexual. Sí rechaza haber atacado a los agentes de la Policía Nacional que lo detuvieron. Serra Ferrer, destituido después de que Diario de Mallorca revelara su situación, reclama su absolución, asegurando que no existe delito, pero plantea dos atenuantes ante una posible condena. Por un lado, la de reparación del daño porque ha consignado 2.000 euros para indemnizar a la denunciante. Por otro, la de intoxicación etílica, pues según su versión la cantidad de alcohol que había bebido aquella noche mermaban sus facultades mentales.