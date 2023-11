El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ocultó a la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, la imputación de su amigo y ex alto cargo Juan Antonio Serra Ferrer por agresión sexual. "Sólo yo conocía lo que había sucedido, en todo momento el exdirector del Ibetec negó que los hechos que se le atribuyen se hubieran producido y confié en la presunción de inocencia". En este sentido, ha asegurado que cuando contrató a Ferrer como alto cargo de una empresa pública bajo su control conocía que había sido detenido por la agresión sexual en un restaurante de Palma y el posterior ataque a un agente de la Policía Nacional, así como la decisión que tomó la UIB de suspenderlo como profesor asociado. " Efectivamente había leído lo que había salido en los medios hace tiempo y conocía la decisión que había tomado la Universidad. Cónfié en él, creí en su palabra y me equivoqué".