La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado hoy que “acataremos las medidas que nos impongan” (en relación a la intención del ministerio de Sanidad de declarar obligatorio el uso de las mascarillas para acceder a los recintos sanitarios por la epidemia de gripe) pero ha reiterado su oposición a ella recordando la baja incidencia de virus respiratorios en Balears, comunidad del país que menos afectada se encuentra en estos momentos.

Tras matizar que no se oponen al uso de la mascarilla pero que en estos momentos epidemiológicos se debería tan solo recomendar su uso y apelar a la responsabilidad tanto de usuarios y profesionales, la consellera ha admitido que no les quedará más remedio que acatar las medidas dictadas desde Madrid. No obstante, ha adelantado que “exigiremos un protocolo de actuación que se adapte a la situación epidemiológica de nuestra comunidad autonóma y dejando claro que en nuestra opinión se trata de un ataque a nuestra autonomía. No tenemos una situación de emergencia”, ha añadido.

Por último, ante las críticas del PSIB-PSOE, García ha adelantado que reactivarán el comité de enfermedades infecciosas creado durante la pandemia de Covid-19 para contar con el asesoramiento de epidemiólogos, microbiólogos y especialistas en enfermedades infecciosas tanto en la epidemia actual como en crisis de salud pública futuras.