Luis Alegre, director de Innovación y Proyectos de Son Espases: «Vamos a analizar nuestros resultados clínicos a ojos de los propios enfermos»

¿Qué es el proyecto PROM?

Es algo que no se había hecho. En sanidad medíamos los resultados clínicos. Las complicaciones de los pacientes, sus reingresos, la mortalidad... Pero no medíamos cómo le había ido al paciente en su vida tras ser atendido, como le ha afectado ser intervenido o sometido a un tratamiento en un hospital tras salir de alta. Lo que le interesa a las personas cuando vienen aquí (al hospital). Por ejemplo, yo tengo una hernia que me impide pasear en bicicleta con mi nieto y vengo a que me solucionen eso. Quizá es un poco exagerado pero hay quién dice que esta tendencia es un deber moral que tenemos con los pacientes.

Van a evaluar la actividad asistencial desde la óptica del paciente...

Sí. Vamos a medir las cosas que le importan a los pacientes. Otra ventaja es que comprenderá mucho mejor su patología por el tipo de preguntas que le formulamos. En tercer lugar mejoraremos la interactuación entre el médico y el paciente porque a este se le pregunta en su idioma, contesta con él y el facultativo se encuentra esta información en su historia clínica. Cuando el paciente llega a la consulta, el médico ya sabe por lo que está pasando. Y, por último, también mide el entorno íntimo del usuario.

¿Qué repercusiones piensa que puede tener este programa sobre la forma de entender la Medicina actualmente?

Intentar de manera sistemática que la mayoría de los pacientes de la mayoría de las patologías expliquen cómo les ha ido nos abre un mundo nuevo en la Medicina.

¿Cree que en base a esta información real suministrada por el paciente se podría llegar a cambiar tratamientos o terapias que no le van bien?

Nos permitirá actuar antes en el entorno del paciente una vez que cuando está en el hospital ya le tenemos bien controlado.

¿Cuándo reclutaron al primer paciente?

En septiembre de 2022 captamos al primer paciente para el Programa PROM, se le puso la aplicación en su teléfono, se le facilitó una contraseña para entrar y, a partir de ahí, le empezaron a llegar los cuestionarios en el momento que le tienen que llegar.

¿Durante cuánto tiempo?

En el transcurso de dos o tres años. Los enfermos crónicos incluso durante una década. Y la periodicidad de los mismos dependerá de cada patología. Y a las 24 horas de responder los cuestionarios, estos ya están disponibles en su historia clínica.

Y toda la información que recaben luego podrá ser analizada...

En primer lugar servirá para que su médico pueda tomar decisiones pero también se podrá analizar y servirá para adoptar medidas más generales.

Como por ejemplo cambiar tratamientos que no mejoran la vida del paciente...

Sí. Cuando llevemos un recorrido de dos o tres años con las diferentes patologías podremos ver que a lo mejor un tipo de terapia le mejora más que otra la vida diaria del paciente. Se trata de evaluar los resultados clínicos de nuestras intervenciones con los ojos del paciente.

¿No teme que este programa pueda naufragar por los pacientes poco duchos en el manejo de estas herramientas digitales?

Siempre hay un poco de brecha digital. Pero en el consentimiento informado nos damos por enterados que los cuestionarios pueden ser contestados tanto por el paciente como por su mujer o sus hijos en base a sus respuestas. Lo que nos interesa es que nos llegue cómo le va.