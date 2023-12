Este viernes se ha cerrado el plazo para la presentación de las solicitudes a las ayudas del alquiler convocadas por el Govern balear, una convocatoria dotada con 8,7 millones de euros.

Uno de los aspectos más comentados por personas que han estado buscando un piso para arrendar pensando en pedir dicha subvención es la renta máxima del alquiler fijada en las bases de la convocatoria: ésta debe ser igual o inferior a los 900 euros mensuales.

“Es una locura, en Palma ya no hay pisos a este precio, quien busca vivienda sabe perfectamente que eso es así, por lo que no tiene demasiado sentido que la renta que exijan sea esa”, explica a este periódico Cristina -nombre ficticio-, quien lleva desde octubre buscando casa y se ha visto obligada a familiarizarse con el mercado. “Pero esto es algo que no sólo nos pasa a los que buscamos piso, sino que todos los contratos de alquiler se están revisando al alza”, apunta alarmada. "Sería necesario adaptar la renta fijada en las bases a la realidad del mercado, nuestra comunidad autónoma presenta un problema específico que debe ser abordado de manera urgente porque lo que está sucediendo no es normal", comenta preocupada, ya que debería dejar libre el piso en el que vive actualmente el 1 de febrero. "En todos estos meses, no me han citado para ver ningún piso porque o bien ya me dicen que se ha alquilado o porque directamente después de contestar algunas preguntas no me han llamado", expone.

Desde 2018, estas subvenciones, que cuentan con fondos del Ministerio de Vivienda, sólo contemplan pisos de hasta 900 euros en Balears, por lo que no se han tenido en cuenta las enormes subidas de precios que ha sufrido el mercado del alquiler en las islas. El Estado no ha revisado dichos precios desde hace cinco años.

Anuncios disponibles

Si uno navega por los portales inmobiliarios más conocidos, comprueba con facilidad que de los 2.771 anuncios disponibles (los publicados por ejemplo en Idealista), sólo 152 tienen una renta máxima igual o inferior a los 900 euros. Si el foco se pone en Palma, el número se reduce drásticamente a 27.

Asimismo, si se analiza con detenimiento esa veintena de anuncios en la capital balear, puede concluirse que todos ellos ofertan pequeños estudios con una habitación. Sólo hay tres pisos de dos habitaciones con precios igual o inferiores a 900 euros.

“Si pides la ayuda de 900 euros y coges uno de estos estudios, cuando tu sueldo es de 1.400 euros, te la juegas mucho porque dependes directamente de esa ayuda para pagar el piso. Es muy arriesgado cogerte una vivienda tú solo tan cara porque si luego no te dan la subvención no puedes asumir las mensualidades”, reflexiona Cristina.