OK Mobility alcanza este 2023 un récord de ingresos con 223 millones de euros de facturación durante los nueve primeros meses del año, lo que representa más de un 16 % en comparación con el mismo periodo de 2022. El CEO del grupo radicado en Mallorca, Othman Ktiri, ha presentado los resultados este jueves en el IV OK Strategic & Financial Day, celebrado en sus oficinas centrales en Palma.

Destaca el fuerte crecimiento de los servicios de movilidad de la compañía que, con una facturación de 152 millones de enero a septiembre, ya ha superado a la facturación de todo el año 2022, siendo esta cifra un 21 % superior que la del mismo periodo del ejercicio anterior,según una nota de prensa.

Según desvela Othman Ktiri en El Confidencial, sigue en su mira la salida a Bolsa y el grupo baraja incorporar nuevos productos, como que se pueda reservar el servicio de un Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) desde su aplicación, bajo la marca de OK Mobility.

En cuanto a sus resultados, el resto de la facturación, superior a los 71 millones de euros, proviene de la venta de su flota de vehículos, que la compañía lleva a cabo en más de 15 países a través de sus propios canales de distribución: España, Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Malta, Croacia, Montenegro, Serbia, Estados Unidos, Marruecos, Albania, Rumanía, Francia y Turquía.

Salto al Reino Unido

Othman Ktiri ha anunciado sus planes para entrar en Reino Unido en 2024. Lo hizo durante la celebración de la feria World Travel Market (WTM) de Londres, a principios de noviembre. “Los ingleses forman parte del top 3 de nuestros clientes”, explicó Ktiri.

Durante el acto de este jueves, que ha reunido a más un centenar de representantes del sector financiero nacional e internacional, OK Mobility ha presentado un récord en el margen operativo, que se ha situado, de enero a septiembre, en los 110 millones de euros, reflejando un aumento del 6 % con respecto al mismo periodo de 2022. El resultado bruto de explotación (ebitda) se ha situado en los 59 millones de euros a cierre de septiembre, lo que, según Francisco Muñoz, Chief Financial Officer de OK Mobility, “demuestra la resiliencia” de su modelo de negocio.

Este 2023 ha sido año de posicionamiento y madurez del negocio que se ha visto refrendado por la transformación de la compañía de sociedad limitada (SL) a sociedad anónima (SA), con el objetivo de sofisticar y fortalecer su estructura corporativa y mejorar su capacidad financiera, informa la compañía. Lo que, además, le ha brindado la posibilidad de ampliar el saldo máximo de su programa de pagarés registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), alcanzando la cifra de 150 millones de euros.

En el apartado operativo, 2023 está siendo sinónimo de expansión para la empresa nacida en Mallorca, con 70 OK Stores en 15 países. Destaca este año la apertura de cinco nuevos mercados como Marruecos, Francia, Turquía, Albania y Rumanía. Y expansión también en términos cualitativos, al haber llevado a cabo este año una fuerte expansión en mercados ya presentes, además de haber consolidado su presencia en España, mercado de origen de la compañía, gracias a nuevas aperturas dentro de los principales aeropuertos, estaciones de tren y centros de las capitales españolas.

Othman Ktiri, fundador y CEO de OK Mobility Group, ha señalado que “OK Mobility viene de marcar un año récord para la compañía en 2022; y este 2023 hemos consolidado nuestras cifras y dado un paso más allá gracias a una fuerte estrategia de expansión a nivel internacional”. “A pesar de que el contexto macroeconómico no ha sido el más propicio para el crecimiento, hemos marcado la senda para el futuro de nuestra compañía y, siguiendo con nuestro plan estratégico OK on the Road, en 2024 nos orientaremos en reforzar esta consolidación y crecimiento de forma sostenible”, añade Ktiri.

Desde cámpers hasta barcos o yates

OK Mobility se consolida como una plataforma de movilidad que aporta una amplia oferta de vehículos disponibles: coches, motos, microcars, furgonetas camperizadas, vehículos industriales, vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, barcos y yates.

Además, amplía su cartera de servicios ofertados, al alquiler y la compraventa de vehículos, ha añadido otros como la suscripción, un modelo personalizado que se adapta a las demandas de movilidad de los usuarios en cada momento. También apuesta por la fidelización, con una comunidad que supera los 150.000 clubbers o miembros del Club OK.