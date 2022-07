Othman Ktiri: «Esta temporada el presente es eufórico, pero el futuro muy incierto»

Othman Ktiri (Casablanca, 1979) lleva más de veinte años en Mallorca y lidera una compañía que no tuvo pérdidas ni en 2020. El año pasado repartió un millón de euros entre sus empleados, una acción que forma parte de otras muchas que no son «mediatizadas»

El ritmo de expansión internacional de OK Mobility Group está «ligado a la productividad», con Toni Nadal como su embajador. Quien mejor que el tío de Rafa Nadal para remarcar que la compañía nació en Mallorca, sostiene Othman Ktiri. Ya está presente en Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Malta, Francia, Croacia, Serbia y Montenegro. Habrá una próxima apertura en el continente americano, de momento Ktiri no da más pistas. Suma 350 empleados directos en Balears y 600 en el mundo. Una frase del expiloto de automovilismo Mario Andretti destaca en su despacho: «Si todo parece estar bajo control es que no vas lo suficientemente rápido».

Se ha especulado sobre que esta temporada no habría suficientes coches de alquiler.

Sí que los hay. Los fabricantes nos lo han puesto muy complicado, pero como sector nos hemos crecido ante la adversidad. En OK Mobility tenemos incluso más que el año pasado, nos habíamos anticipado. No íbamos a permitir que por problemas industriales y una política comercial del fabricante que ha ninguneado al sector rent a car se limitase la movilidad de nuestros clientes, que es un derecho fundamental.

¿Al final hay menos flota?

Hay menos coches, pero la diferencia es menor de la que nos esperábamos. El sábado me entrevistaron en Telecinco buscando el titular de que faltan coches y si lo consigues vale mil euros la semana y ya dije que no. Hay coches y se pueden alquilar entre 20 y 50 euros al día, precios muy razonables en julio.

¿Entonces no están caros?

El cliente tiene que encontrar un precio que le encaje. En el pasado eran absurdos por bajos. Hoy no están exagerados. Ha habido miedo en abril y mayo, cuando no estábamos recibiendo los coches en plazo y forma y sí se dijo que si perduraba la situación en verano iba a ser caótico. Mientras tanto han llegado, muchos en junio, y esa explosión del precio que algunos habían anticipado no ha sucedido. Al final solo hay una ley que funciona —porque ya sabe que hay pretensiones de limitar nuestro sector, y yo estoy totalmente en contra—, la de la oferta y la demanda.

¿Cómo se ha convertido en un gigante?

La historia de OK comienza en Mallorca. Tengo dos países que me han formado, Marruecos y Francia, y otro que se está llevando la cosecha, España, donde pago impuestos encantado, siempre lo digo, y se hace maravilloso vivir y esto es en parte por los impuestos que se pagan. La compañía ha cambiado porque empecé en la intermediación con grandes cantidades de vehículos usados para la venta en Europa y luego creo la actividad de alquiler para nutrir la venta y hoy el alquiler, la movilidad, es el core business y la venta muy secundaria.

Su formación universitaria iba encaminada a la Agronomía y el Medio Ambiente en París y terminó trabajando en un Mercadona en Mallorca.

Nos pedían hacer prácticas y decidí no decírselo a las empresas porque al final no te las pagan. Pasaba los filtros como cualquier candidato y cuando me seleccionaban consultaba a mi escuela si me las convalidaban; eran de rango inferior, estudiaba para ingeniero agrónomo. Trabajé tres meses en la pescadería de Carrefour cuando era Pryca, luego fui al Mercadona de Gomila, pagaban 8.000 pesetas más si hablabas inglés. Y luego llegué a Renault donde buscaban un comercial con francés. Era una práctica y estuve más de dos años y descubrí el sector de la automoción. Tenía ganas de vivir el futuro del emprendimiento y volé, ellos fueron mi primer proveedor.

La temporada turística va bien, ¿prevé alcanzar la facturación de 2019, 350 millones?

En 2021, con 390 millones, ya superamos la facturación de 2019 y este año superaremos la de 2021. Estamos teniendo muy bien inicio de temporada, pero veremos cómo se comporta en septiembre y octubre. El presente es eufórico, pero el futuro muy cercano es muy incierto.

Exceltur, asociación de la que forma parte, prevé que su sector crezca un 1,7 %.

Nosotros somos la compañía de alquiler de coches con más crecimiento en toda Europa desde hace diez años. Estamos casi seguros de que los ingresos duplicarán los de 2019.

¿Y cuál es la clave de su éxito?

Somos la compañía más integrada del sector. Haber empezado con los vehículos usados y luego en el alquiler nos aporta un know how como player de movilidad que los demás no tienen. Vendemos coches en más de veinte países. No crecemos por crecer, lo hacemos de manera sostenible, fuimos la única que no perdió dinero ni en 2020.

¿Por qué les ningunearon con la crisis de suministros en el sector automovilístico?

Por culpa de los famosos microchips que les causaron problemas de producción y priorizaron su canal de ventas más rentable, los particulares; a nosotros nos tienen que hacer descuento. No hubo piedad ante relaciones construidas de décadas y desembocó en ninguneo por parte de muchos fabricantes y cortaron el suministro a todo un sector.

¿Por qué hay ese enfrentamiento entre los pequeños (Aevab) y los grandes del sector (Baleval). Les acusan de malas prácticas y de enriquecerse con la venta de vehículos.

Es totalmente absurdo, ofensivo, falso. Es la estrategia de Ramón Reus y Aevab. Tengo mucho respeto por la gente de este sector, pero voy a hablar de su presidente, que tiene mucho tiempo para dedicarle a los medios. Su objetivo es que no exista competencia. Yo he empezado de cero. Lo que no voy a permitir es que alguien use su asociación para ir en contra de la competencia y del consumidor. Como Ramón no puede competir intenta disminuir el volumen para él subir precios. Durante dos o tres décadas lleva diciendo que los grandes viven de la exportación, es mentira. Hasta ha llegado a decir que tenemos un 90 % de descuento en los coches y usa cifras falsas. Es el único que dice cuántos hay en Balears y es imposible saberlo.

¿Por qué es imposible?

No hay un censo y las flotas son extremadamente vivas, entran y salen de Mallorca. Hay que mezclar datos de navieras, de tráfico, hasta los Consells llevan ahora un registro, pero es imposible. Si para conseguir un titular hay que asustar a la opinión publica e inventarse una cifra, él lo hace y hemos oído 90.000, hasta 120.000. Son cifras exageradas. Me molesta que si hay dos asociaciones es porque no quiere que solo haya una, somos casi la única comunidad autónoma con dos.

Las quejas son habituales.

Históricamente no somos el sector más valorado por el consumidor. La experiencia con el cliente en la entrega de un coche es limitada. Pero en OK Mobility hemos dado una vuelta a todo esto, y todo está regulado por Europa. El problema es con algunos intermediarios por falta de transparencia.

También hay fricción con la sociedad, les culpan de saturar las carreteras.

Me preocupa mucho más la sociedad, que la Administración, que a veces se deja guiar por motivos políticos. Los coches de alquiler no son responsables de ningún atasco. Está demostrado, la conselleria de Transición Energética lo tiene claro también con un informe de 2018. Es muy importante que los residentes baleares entiendan que el rent a car no participa en atascar las carreteras. Los mayores atascos en Palma se producen con la vuelta al cole. El rent a car permite que se reparta la riqueza del turismo de manera equitativa dentro del territorio. La movilidad que aporta es esencial para la economía de las islas, el ocio la oferta complementaria, restauración... Y somos los únicos para contrarrestar la falta de taxis. Todos estamos de acuerdo en que no queremos el tipo de turismo de encerrarte en un hotel con una pulsera.

¿Qué opina sobre las políticas de limitar los vehículos, como en Formentera?

Me parece un despropósito. Si una Administración piensa que puede regular mejor que la regulación natural de la oferta y la demanda es que sabe más de nuestro negocio que nosotros. Si hay menos turistas compramos menos coches. En Formentera ya veremos si legalmente a nivel europeo se sostiene. Esto no quiere decir que no me preocupe la sostenibilidad, somos la compañía más sensible a la economía circular. Tenemos 1.900 coches electrificados. Estamos de acuerdo en que hay que cuidar nuestras islas, no sobre el cómo.

¿Y qué piensa sobre la nueva ley turística y el decrecimiento?

Soy patrono de la Fundació Impulsa y sigo con mucho entusiasmo la economía circular. Apostar por la calidad es muy positivo y si se pone un baremo a los millones de turistas que llegan a Balears sobre el tipo que queremos no tengo la menor duda de que los que alquilan un choche entran dentro de ese tipo, no es el turista de borrachera. El decrecimiento creo que es más para el alquiler turístico y seguir aumentando las categorías de los hoteles. Mientras no nos volvamos clasistas y no haya una discriminación social me parece bien.

¿La penetración del vehículo eléctrico lleva el ritmo que debiera en su sector?

Nosotros cumplimos con creces a pesar de la dificultad para conseguir coches, mayor con los eléctricos. Pero tendríamos el mismo número exista o no la ley que nos obliga. Me gustaría que se usaran criterios de sentido común; puedo entender que haya compañías que no lo puedan cumplir, hoy un coche eléctrico vale un 40% más que con motor de combustión. Si lo llevamos a la sociedad sería otro riesgo de discriminación social.

OK también está inmersa en la diversificación, lo digo por su proyecto del hotel OK Marivent Palma. ¿Qué planes tiene en el sector hotelero?

Son más de espectador que de gran actor. Mi actividad es la movilidad, pero llevando veintiún años viviendo en Mallorca es complicado no estar atraído por el sector hotelero, pero siempre será desde la diversificación y la humildad de ir haciendo cositas y con mucho respeto ante trayectorias admirables de éxito internacional como Meliá, RIU, Iberostar, Barceló... Pero soy un emprendedor, de hecho hemos creado Move On para financiar start-ups.

¿Qué le pareció el giro del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental al reconocer la propuesta de autonomía marroquí?

No hablo de temas políticos, pero soy muy patriota y para mí es muy buena decisión. Marruecos y España son dos países hechos para entenderse y me alegro de que España diera ese paso, va a favorecer las relaciones diplomáticas y empresariales. Como marroquí estoy a favor de que un país apoye la soberanía de Marruecos.

¿Cómo vive el drama de la inmigración ilegal con tragedias como la de Melilla?

Es un drama internacional, existe por la falta de humanidad de las personas. Estoy muy sorprendido por la poca capacidad de empatizar. Si naces en un sitio donde tu hijo no llega a comer, ¿qué harías? Podemos marcar fronteras en los libros, tener culturas distintas, pero el mundo es global. El agua del Mediterráneo es la misma, y en un lado puede haber sufrimiento y en el otro el ocio que hay en Mallorca. Tendríamos que ser más generosos, nadie emigra a gusto. Hablar en concreto de lo que ocurrió en Melilla no me interesa. Tengo una visión más global, estamos siendo muy egoístas y no nos ayudamos.

¿Han padecido la dificultad de encontrar trabajadores esta temporada o después de regalar un millón de euros a repartir entre su plantilla, como en la navidad pasada, eso no les ha afectado?

Tenemos la suerte de no tener ese problema, el equipo está supermotivado, comprometido y atraemos mucho el talento.

¿Se repetirá lo del millón?

[Ríe] No, ya dije que no, todo el mundo lo sabe, ya no sería una sorpresa. No nos esperábamos el 2021 que tuvimos y lo quise compartir. Hacemos muchas acciones que no son mediatizadas. Las personas nos importan mucho.